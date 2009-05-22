شروط استویچکوف برای همکاری با ابومسلم/ ابهام در همکاری با سیاه جامگان

به گزارش خبرنگار مهر، بنابراعلام غفاری سخنگوی باشگاه ابومسلم بدنبال توافقات اولیه با هریستو استویچکوف برای هدایت تیم فوتبال ابومسلم در فصل آینده ، این مربی بلغاری در پیش نویس قرارداد همکاری خود ، شروط جدیدی را عنوان کرده که همکاری با این مربی بلغاری را در هاله ای از ابهام قرار داده است .

سخنگوی باشگاه ابومسلم با اشاره به شروط جدید تعیین شده از سوی این مربی بلغاری اظهار داشت : استویچکوف در پیش نویس قرارداد جدید خود 4 شرط را به باشگاه ابومسلم اعلام کرده که مسئولان باشگاه در حال بررسی این شرایط هستند.

وی با اشاره به مفاد توافقات انجام شده بین مدیرعامل باشگاه ابومسلم و مدیر برنامه های استویچکوف یادآور شد: مبلغ قرارداد توافق شده برای همکاری با استویچکوف و یک دستیار خارجی 700 هزار دلار برای مدت یکسال بود که درصورت قهرمانی ابومسلم در مسابقات لیگ مبلغ 100 هزار دلار نیز به عنوان پاداش به این مبلغ اضافه می شد که در پیش نویس جدید استویچکوف خواستار دریافت مبلغ 500 هزار دلار به عنوان پاداش قهرمانی شده است.

حامد غفاری اضافه کرد: طبق توافق اولیه ایشان موظف بودند هر شش ماه تنها یکبار به بلغارستان سفر کنند اما طبق خواسته جدید وی خواسته هر 5 هفته یکبار بتواند راهی کشورش شود.

سخنگوی باشگاه ابومسلم همچنین درخواست پرداخت نیمی از مبلغ پیش قرارداد از سوی استویچکوف را از دیگر موانع جدی بر سر راه توافق با این مربی عنوان کرد و اظهار داشت : در حالی که طبق قانون فیفا باشگاهها در ابتدای فصل موظفند 20 درصد از مبلغ مورد توافق را پرداخت کنند ، استویچکوف خواستار دریافت 50 درصد از مبلغ قرارداد خود در ابتدای فصل شده است که این مسئله از جمله موارد مورد اختلاف برای همکاری با این مربی بلغاری است .

وی تاکید کرد : با مطرح شدن شرایط جدید از سوی استویچکوف ، آقای قاسمی مدیر عامل باشگاه ابومسلم یک هفته فرصت خواسته تا پس از نشست با اعضای هیئت مدیره ، شرایط جدید و زمینه تحقق آنها را مورد بررسی قرار دهد .

غفاری یادآور شد : قرار است از طریق مدیر برنامه های استویچکوف شرایط ابومسلم نیز به این مربی بلغاری منتقل شود تا در صورت توافق زمینه امضای قرارداد رسمی با این مربی فراهم شود.