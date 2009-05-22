پلهای قدیمی شهر اراک بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی ‌اکبر کریمی صبح جمعه در بازدید نماینده ولی فقیه استان مرکزی از پروژه ‌های عمرانی شهرداری، با تاکید بر اینکه این پلها برای عبور و مرور شهروندان خطر آفرین هستند، افزود: امسال اعتبارات مشخصی برای بازسازی پلها و نوسازی آنان در نظر گرفته شده است.

وی پل سبحانی در کنار مسجد سیدها و پل مشتاقی در خیابان طالقانی را از جمله این پلها خواند و اظهار داشت: پل سبحانی امروز تخریب شد و ظرف چند روز آینده پل مشتاقی تخریب می شود که ظرف مدت سه ماه در این مکانها پل جدیدی ساخته خواهد شد.

وی از به بهره برداری رسیدن پنج پل طرح زیرگذر جهاد خبر داد و گفت: این پلها به عنوان اولین تقاطعهای غیر هم سطح اراک محسوب می شوند و کل آنها تا اواخر خردادماه به بهره برداری می رسند.

وی با بیان اینکه دو پل این طرح بهره داری شده است، اظهار داشت: پل شماره سه نیز تا اواخر هفته آینده به اتمام می رسد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در جریان این بازدید گفت: روند طرحها و پروژه های شهرداری از پیشرفت خوبی برخوردار است که با اجرای این طرحها مشکلات مردم شهر اراک از نظر ترافیکی و رفت و آمد برطرف خواهد شد.

آیت ‌الله احمد محسنی‌ گرکانی این پروژه ها را خدمات فرهنگی، عمرانی و ارزشی عنوان کرد و افزود: در صورتی که مسئولان با هم اتحاد داشته باشند و به فکر آینده مردم، عمران و آبادانی شهر باشند خدمت بزرگی به مردم کرده و ثمرات آن در آینده مشخص می شود.

وی اظهار داشت: میلیاردها سرمایه گذاری در اجرای پروژ‌ه های عمرانی در شهر اراک برای ایجاد پل، خیابان و راه های در مرکز و حاشیه شهر با تلاش مسئولان، شهردار و استاندار ایجاد شده است که با افتتاح این پروژه ها شهرداری خدمات بزرگی به مردم می کند.