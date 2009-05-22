صنعت تلفن همراه در خاموشی

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار تلفن همراه در سه ماه اول سال 2009 بیش از 8.6 درصد سقوط داشته و میزان تقاضا در این بازار نیز ثابت باقی مانده است که این شرایط تا سال آینده و تا زمانی که بار دیگر تقاضا به رشد برسد، ادامه خواهد داشت.

گارتنر تحلیلگر موسسه کارولینا میلانسی که جمع آوری این اطلاعات را به عهده داشته بر این باور است میزان تقاضا در این بازار تا نیمه دوم سال 2010 به همین منوال بوده و بهبودی نخواهد یافت.

همچنین آرای 34 تحلیلگر در سایت رویترز نشان می دهد میزان فروش تلفنهای همراه در ماه های آپریل، می و ژوئن 14.5 درصد کاهش خواهد یافت و در سال 2009 این فروش 10.3 درصد سقوط خواهد کرد.

تعدادی از شرکتهای مطرح در این صنعت معتقدند که این شرایط وخیم پس از گذشت سه ماهه اول رکود، زمانی که کاهش میزان فروش باعث به فروش رفتن تلفنهای همراه قدیمی تر خواهد شد، بهبود خواهد یافت.

طی سه ماه اول سال 2009 فروشندگان تلفنهای همراه نسبت به سال گذشته با 14.3 درصد کاهش فروش مواجه شدند که این رکود با گزارش اولین ضرر قبل مالیات شرکت نوکیا طی دوره ای سه ماهه تکمیل شد.

گارتنر که تغییرات دارایی و فروش خالص شرکتها را تحت نظر داشته است اعلام کرد فروشندگان طی سه ماهه اول سال در حدود 25 میلیون تلفن همراه به فروش رسانده اند که انتظار می رود کاهش میزان فروش تا سه ماهه دوم سال نیز ادامه پیدا کرده و به 10 یا 12 میلیون دستگاه برسد.

گارتنر همچنین معتقد است تلفنهای هوشمند را می توان مرهمی بر این رکود اقتصادی به شمار آورد زیرا در سه ماه اول سال بیش از 36.4 میلیون دستگاه از این تلفنها به فروش رسیده است که این تعداد نسبت به سال گذشته 12.7 درصد افزایش یافته است. همچنین به گفته وی با ارائه نمونه های جالب تر و پیشرفته تر تلفنهای همراه میزان این فروش افزایش بیشتری خواهد یافت.

شرکت نوکیا یکی از شرکتهایی است که طی دوره های مختلف سال رقابت را در صنعت تلفنهای هوشمند به شرکتهای اپل، ریم و اچ تی سی واگذار کرده بود اما این شکست در سه ماه اول سال 2009 با ارائه اولین تلفن همراه هوشمند لمسی 5800 متوقف شد.

بر اساس گزارش رویترز، رشد سهام شرکت نوکیا در سه ماه اول سال جاری به 41.2 درصد رسید. رقیب اصلی نوکیا شرکت ریم نیز با تولید گوشی های هوشمند بلک بری 20 درصد از بازار را در کنترل خود دارد.