امر به معروف باید در خبر رسانی رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت‌السلام محسن قرائتی شامگاه پنجشنبه در جمع فعالان عرصه صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاری‌ های استان همدان اظهار داشت: خبرنگاران باید هر چیزی را با نگاه مثبت ببینند، حتی خبرهای منفی را نیز می ‌توان با نگاهی مثبت منتقل کرد.

وی با بیان اینکه علاقه به گناه، گناه نیست خاطرنشان کرد: تنها شغلی که علاقه به گناه در آن گناه محسوب می‌ شود امر خبررسانی است .

قرائتی افزود: یک خبرنگار دوست دارد سوژه بدی را پیگیری کرده و منتشر کند که این نوع علاقه به گناه نیز گناه محسوب می‌ شود و این امر جز خطرات و آسیبهای کار خبرنگاری است.

وی تاکید کرد: خبر باید یقینی باشد و خبر مشکوک نباید از سوی رسانه ها نقل شود.

رئیس ستاد احیای زکات کشور تاکید کرد: خبرنگاران باید در صدد نشر زیبایی‌ها در جامعه و جهان باشند.