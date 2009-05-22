مبارزه انتخاباتی، جنگ نیست/ ایجاد جبهه علیه ایران در منطقه فریب است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که امروز به عنوان سخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران سخن می گفت، انتخابات پیش روی کشور را فرصتی گران ‌سنگ برای کشور ارزیابی کرد و اظهار داشت: مبارزه انتخاباتی، مبارزه استراتژیک و جنگ نیست.

وی افزود: عرصه انتخابات، صحنه مجادله بر سر فلسفه ‌های سیاسی هم نیست، در موقع انتخابات ما احتیاج به این همه نظریه‌ پردازی‌های متنوع نداریم؛ مردم سالاری دینی یک رکن اصلی حکومت است و طبعا الزاماتی دارد که انسجام و وفاق کلی در مبانی یکی از الزامات آن است.

لاریجانی با بیان اینکه در جامعه ما دین مشترک، ارزش‌های انقلاب اسلامی، مبانی تفکر و اندیشه امام،‌ قانون اساسی، جایگاه رهبر معظم و نظرات ایشان، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی تکلیف کار را تا حد زیادی مشخص کرده اند، اظهار کرد: مبارزات انتخاباتی فرصت خوبی است که در آن به جای بحث‌های کلی و نظریه‌پردازی، نامزدها موضوعات دقیق و مشخصی را که در واقع نشان دهد آنها چه کارهایی را می‌توانند دنبال کنند بیان کنند.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود:‌ درک دقیق مردم برای اینکه بدانند کدام راه است نیازمند این است که مواضع ایجابی و اثباتی نامزدها زیاد باشد، البته گاهی نقد هم مواضع را مشخص می‌کند، اما اصل موضوع مواضع ایجابی و اثباتی آن‌ها در مسائل است.

وی خاطرنشان کرد: در نقد دولت نیز نباید برآیند سخنان نامزدها سیاه‌ نمایی تلقی شود اما در کل همه معتقدند که نقد دولت مفید است اما با حد و اندازه خودش .

لاریجانی با تاکید بر اینکه کشور نباید از رهگذر لطمه بخورد، گفت: مقام معظم رهبری در کردستان فرمودند مردم حضور پرابهت در انتخابات داشته باشند و این گویاترین کلامی است که در این زمینه و در این مقطع می‌توان گفت. یک جنبه از آثار حضور پرابهت مردم در انتخابات اولا به عزت ملت و کشور و تعظیم و تکریم و کرنشی است که در دیگران ایجاد می‌کند و نکته دوم دلگرمی و اطمینانی است که در دوستان انقلاب ایجاد می‌کند و نکته سوم هضم و احتیاط در مزاحمان است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تحرک رسانه‌ ملی را از دیگر موضوعات مهم در بحث انتخابات دانست و افزود: یکی از نامزدهای محترم نیز نامه‌ ای به رییس قوه قضائیه و رییس مجلس در مورد بحث رسانه ملی نوشت که ما در این زمینه با مسوولان صداوسیما صحبت کردیم و آنچه دیدیم یک برنامه‌ جامع و تلاشی مناسب بود تا در انتخابات همه نامزدها فرصت کافی داشته باشند و بتوانند عقایدشان را بیان کنند. البته این کار باید با یک شورآفرینی قرین باشد که ان‌شاءالله این کار رخ خواهد داد.

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر گفت: انقلاب اسلامی حقیقتا معجزه ای‌ الهی بود؛ یعنی حوادثی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و شرایط در منطقه و در صحنه‌ بین‌الملل تغییر کرد، نشان می‌دهد که این انقلاب یک جنبه الهی قوی داشت و همیشه معجزات الهی یک پس لرزه‌های مختلف را در جوامع ایجاد می‌کند که مایه ماندگاری در تاریخ هستند و این انقلاب این‌گونه بود.

وی افزود: سوم خرداد یکی از معجزاتی بود که پس از پیروزی انقلاب به وجود آمد. از نظر من سوم خرداد یک حادثه‌ بسیار عظیمی بود که هنوز ابعاد آن روشن نشده است.

لاریجانی با اشاره تفضیلی به وقایع دوران آزادسازی خرمشهر، گفت: پس از فتح خرمشهر مسئله موازنه قوا در منطقه عوض شد و ایران جایگاه قوی پیدا کرد؛ در واقع همه فهمیدند که با این انقلاب نمی‌توانند بازی کنند البته به همین میزان دسایس آمریکا بیشتر شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تداوم کارشکنی های آمریکا در خاورمیانه خطاب به سردمداران جدید کاخ سفید تصریح کرد: خلاصی از استراتژی فرسوده دولت سابق آمریکا، احتیاج به گام‌های اساسی دارد تا انتظارات مسلمانان پاسخ داده شود. نه یک مشت حرف از تغییر و سر آخر هم در ملاقات با نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی همان حرف‌های تکراری مطرح شود.

نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: آمریکا باید بداند این انتظار دوام زیادی ندارد و فرصت کوتاهی برای بازسازی حیثیت آمریکا باقی مانده است، البته تغییر استراتژیک هم می‌تواند هم به نفع ملت‌های منطقه و هم به نفع آنها باشد؛ نباید فراموش کنند که این منطقه از بلوغ جدی برای ایجاد نظام امنیتی پایدار برخوردار است.

وی خطاب به کشورهای منطقه گفت: توجه داشته باشید که صحبت از ایجاد جبهه علیه ایران در منطقه فریبی است که از همان آغاز کوس رسوایی آن زده شده و ملت ‌ها هم می‌فهمند که این جبهه حتی در حد توهم و حرف یک جبهه‌ علیه اسلام است و اسلام ‌خواهی، عزت‌ طلبی، استقلال و مقاومت ملت‌ها امروز اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

لاریجانی تاکید کرد: امروز مثل سی سال قبل نیست؛ آنها باید بدانند که اینگونه حرکت‌ های ضد اسلامی هم هزینه‌ داخلی و هم هزینه خارجی برایشان خواهد داشت. بر این اساس سیاست جمهوری اسلامی ایران، سیاست همگرایی منطقه ‌ای و همگرایی اسلامی است و در همین چارچوب نیز با دقت به رفتارهای شما توجه خواهد کرد.