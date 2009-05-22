جزئیات برگزاری آزمون بورس وزارت بهداشت/ برگزاری آزمون در 26 مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون بورس تحصیلی وزارت بهداشت در دانشگاههای علوم پزشکی به صورت نیمه متمرکز انجام می شود. کارت ورود به جلسه آزمون 25 مرداد توزیع می شود و آزمون روز دوشنبه 26 مرداد ماه سال جاری به صورت همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی دارای متقاضی برگزار می شود.

بر اساس دستورالعمل اجرایی آیین نامه اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور وزارت بهداشت امتحان به صورت کتبی و بر اساس مواد اعلام شده برگزار می شود و دانشگاه موظف است برای سه برابر ظرفیت پذیرفته شدگانی که حدنصاب نمره کتبی را کسب کرده اند، مصاحبه شفاهی برگزار کند. نمره نهایی داوطلب بر اساس 60 درصد نمره کتبی و 40 درصد نمره شفاهی است.

دانشگاههای علوم پزشکی با توجه به نیازهای آموزشی و پژوهشی و در راستای کمک به تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز و شناخت نوآوریهای علمی و آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه های مختلف علمی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز انتقال فناوری نوین به داخل کشور اقدام به پذیرش دانشجو در دوره های بلند مدت بر اساس دستور العمل مربوطه می کنند.

اعتقاد به دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن ضوابط آیین نامه جذب اعضای هیئت علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در شهریور سال 86 و دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی و دامپزشکی از جمله شرایط عمومی آزمون و اعطای بورس است.

با توجه به قانون برنامه چهارم و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی، اعطای بورس و مأموریت آموزشی به کارمندان دستگاههای اجرایی جهت اخذ مدارک دانشگاهی ممنوع است.

سن متقاضیان در زمان درخواست بورس باید حداکثر 35 سال باشد. حداکثر سن بورسیه ها بر حسب مورد می تواند افزایش یابد اما در هر حال نباید بیش از 40 سال باشد.

داوطلب پس از قبول نهایی به هیچ عنوان مجاز به تغییر محل تعهد خدمت خود نیست و هرگونه اقدام در این خصوص به منزله انصراف از بورس تحصیلی تلقی خواهد شد.

پذیرفته شدگان نهایی بر اساس سیاستهای کلی وزارت بهداشت و با توجه به نظر دانشگاه علوم پزشکی مربوطه تمام یا بخشی از مدت تحصیل خود را در خارج از کشور خواهند گذراند.

در مصاحبه شفاهی سابقه فعالیتهای آموزشی، سابقه فعالیتهای پژوهشی، قدرت بیان و توانایی انتقال مطالب علمی، معدل مقطع قبلی، نمره IELTS یا سایر زبانهای مصوب، ویژگیهای فردی داوطلب، نگرش به رشته و سوابق اجرایی مدنظر خواهد بود.

مدت اعتبار بورس از تاریخ موافقت نهایی حداکثر به مدت دو سال است و گرفتن پذیرش از کشور و دانشگاه محل تحصیل به عهده پذیرفته شده نهایی خواهد بود و پذیرفته شدگان نهایی باید قبل از صدور حکم بورس، وثیقه ملکی و ضمانت لازم را مبنی بر اینکه پس از اتمام تحصیلات به ایران مراجعت و در دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به میزان دو برابر مدت تحصیل خدمت خواهند کرد، بسپارند. مبلغ ضمانت مطابق دستورالعمل مصوبه شورای اجرایی بورس وزارت بهداشت است.