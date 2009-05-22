هیئت رئیسه فوتبال آئین نامه کمیته انضباطی را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که به ریاست علی کفاشیان و 11 عضو هیئت رئیسه در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد، آئین نامه جدید کمیته انضباطی مورد بحث و بررسی نهایی اعضای هیئت رئیسه قرار خواهد گرفت و پس از انجام تغییرات مورد نیاز تصویب و برای اجرا به کمیته انضباطی ابلاغ خواهد شد.

قراراست فصل جدید مسابقات لیگ برتر مطابق آئین نامه جدید کمیته انضباطی برگزار شود.

در این نشست همچنین طرح خصوصی سازی باشگاهها در راستای اصل 44 مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت و راهکارهای اجرایی این طرح بررسی خواهد شد.

نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ساعت 10 صبح روز دوشنبه برگزار می شود.