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۱ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۸

در نشست روز دوشنبه ؛

هیئت رئیسه فوتبال آئین نامه کمیته انضباطی را بررسی می کند

هیئت رئیسه فوتبال آئین نامه کمیته انضباطی را بررسی می کند

نشست روز دوشنبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به بررسی آئین نامه جدید کمیته انضباطی و تصویب مفاد اجرایی آن اختصاص خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که به ریاست علی کفاشیان و 11 عضو هیئت رئیسه در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد، آئین نامه جدید کمیته انضباطی مورد بحث و بررسی نهایی اعضای هیئت رئیسه قرار خواهد گرفت و پس از انجام تغییرات مورد نیاز تصویب و برای اجرا به کمیته انضباطی ابلاغ خواهد شد.

قراراست فصل جدید مسابقات لیگ برتر مطابق آئین نامه جدید کمیته انضباطی برگزار شود.

در این نشست همچنین طرح خصوصی سازی باشگاهها در راستای اصل 44 مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت و راهکارهای اجرایی این طرح بررسی خواهد شد.

نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ساعت 10 صبح روز دوشنبه برگزار می شود. 

کد مطلب 883130

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