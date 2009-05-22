نخستین پایلوت گازی در کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر ماهشهر، نوید نادر پور طراح پروژه ظهر جمعه در مراسم راه اندازی این پروژه گفت: طراحی این تکنولوژی جدید برای نخستین بار به صورت چند مرحله ای و در یک راکتور بستر سیال صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: راه اندازی این پایلوت گام مهمی در زمینه تولید محصول پلی اتیلن و کوپلیمرهای آن با تکنولوژی جدید روز دنیا در کشور باشیم.

نادر پور مزایای راکتورهای فاز گازی در دنیا را کنترل مناسب انتقال حرارت در راکتور،حذف حلال مصرفی، تولید مستقم محصول و حذف مراحل بازیافت یا عملیات واحد بعد از راکتور ذکر کرد و گفت: این طراحی جدید که برای نخستین بار با کنترل مشخصه اختلاط در کشور انجام شد می تواند کنترل بسیار دقیقی بر روی گرادیان دما و غلظت اعمال کرده و با تنظیم زمان اقامت مناسب در مناطق مختلف راکتور نسبت به کنترل توزیع جرم مولوکولی مورد نظر و تعیین خواص مکانیکی لازم اقدام کرد.

وی خاطرنشان کرد: این طراحی به گونه ای صورت گرفت که مشخصه اختلاط توسط خوراک ورودی به راکتور کنترل می شود.

طراح این پروژه افزود: این فناوری یک روش جدید با صرفه اقتصادی بسیار بالا است به طوری که قابلیت تست کاتالیست زیگر ناتا که توسط مرکز پژوهش این شرکت اختراع و به ثبت رسیده است را داراست.

وی اظهار امیدواری کرد که با توسعه این پایلوت، تولید پلی اتین سبک ال دی پی ایی، پلی اتیلن سنگین اچ دی پی ایی، تولید پروپیلن پی پی و کومپلیمر را در اشل صنعتی طراحی و به یک لیسانس معتبر برای تولید این مواد تبدیل کرد.

در ادامه این مراسم دکتر واشقانی، مجری طرح پایلوت گازی پلی پروپیلن و پلی اتیلن از دانشگاه تربیت مدرس مزایای استفاده از فاز گازی در تولید الفین ها در دنیا را خواص فوق العاده محصولات تولیدی، عملکرد مطلوب محصولات از جمله افزایش فوق العاده مقاومت در برابر ایجاد نقایص یا ترکهای موجود در محصولات تولیدی، عملکرد مطلوب محصولات تولیدی به خصوص در دما و فشار بالا، افزایش چشمگیر مدول و استحکام کشش محصولات، افزایش فوق العاده مقاومت در برابر رشد سریع ترک در محصول که چندین برابر بیشتر از استاندارد تولیدات به روشهای دیگر است، بیان کرد.

وی ادامه داد: کلیه مراحل ساخت و راه اندازی این طرح توسط متخصصین مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام و بخش مهندسی پلیمر دانشگاه فنی دانشگاه تربیت مدرس و با پشتیبانی شرکت پژوهش و فناوری در محل پتروشیمی بندر امام انجام شده است.

واشقانی گفت: تولید لیسانس فاز گازی تاکنون از کشورهای خارجی خریداری می شد که با راه اندازی این پایلوت می توان از این پس نسبت به ایجاد لیسانسهای معتبر داخلی برای واحدهای صنعتی اقدام کرد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) نیز در مراسم افتتاح از این طرح گفت: با راه اندازی این پایلوت کاتالیزهایی که در اشل آزمایشگاهی به نتایجی رسیدند در این پایلوت در واقع شرایط صنعتی فراهم می شود و با بررسی ها و رفع مشکلات موجود اگر نتیجه گرفت اجازه استفاده در واحد های صنعتی را پیدا می کند.

رضا امیری با بیان مزیت پایلوت در اشل صنعتی اظهار داشت: در اشل صنعتی این پایلوت در دو تا سه راکتور انجام می شود اما در پایلوت موجود با یک راکتور این کار را انجام داده اند.

وی در خصوص هزینه این پروژه نیز خاطرنشان کرد: هزینه ای که برای این پروژه صرف شد در رابطه با کل صنعت پتروشیمی بندر امام اعداد و ارقام بسیار کمی دارد اما این فکر و ایده که باید زمینه ایجاد کند که بتواند فعالیت کند و این تفکر رشد پیدا کند و زمینه آن وجود داشته باشد که در اشل صنعتی بتواند در واقع تست بگیرد و آن را نهایی کند و این پایلوت این فرصت را برای محققین در دانشگاه ها در صنعت که بتواند این کاتالیزهایی که ایجاد می کنند که در اشل پایلوت نیز تست کرده و طی شرایط فرایند واحد را در این واحد به صورت عینی بتوانیم محقق کنیم.