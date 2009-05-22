ورودی سرمایه گذاری خارجی ایران به 40 میلیارد دلار خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بهروز علی شیری پنجشنبه شب در حاشیه سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مازندران در جمع خبرنگاران افزود: پیش بینی ایران در سرمایه گذاری خارجی بر اساس سند چشم انداز توسعه بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اهداف سند چشم انداز باید در سالهای برنامه پنجم توسعه سالانه 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری مصوب خارجی برای کشور فراهم تا میزان ورودی سرمایه گذاری خارجی کشور در پایان برنامه پنجم توسعه به 40 میلیارد دلار برسد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای فنی وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه جهش توسعه سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سه تا چهار سال اخیر محقق شده است، عنوان کرد: 75 درصد کل سرمایه گذاری های مصوب کشور مربوط به دولت نهم بوده است.

علی شیری با بیان اینکه افزایش حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری های بین المللی سبب توسعه سرمایه گذاری خارجی در کشور شده است، یادآور شد: 300 درصد ورودی رقم سرمایه گذاری خارجی کشور طی سالهای اخیر به وقوع پیوست.

وی با اعلام اینکه سرمایه گذاری خارجی در کشور یک متغییر تابع بوده، اظهار داشت: تابع شاخصهای تعیین کننده فضای کسب و کار است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اقتصاد کشور در ابتدای شتاب به سمت سرمایه گذاری خارجی سوق یافته است، گفت: با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود کشور میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور پایین است.

وی میزان فعلی سرمایه گذاری خارجی کشور را یک میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: ورودی سرمایه گذار خارجی در کشور سلامت کسب و کار را به دنبال خواهد داشت.

علی شیری با اشاره به وجود پتانسیلهای بالای ایرانیان مقیم خارج از کشور در ارتقا سرمایه گذاری های خارجی ایران خاطرنشان کرد: با شناسایی ظرفیتهای فنی و اقتصادی تولیدکنندگان ایرانی در خارج از کشور می توان روند سرمایه گذاری خارجی کشور را رشد داد.

این مسئول وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هم اکنون 70 درصد سرمایه گذاری های خارجی کشور مربوط به بخش صنعت و معدن است، اظهار داشت: بخشهای خدمات و گردشگری در ردیف بعدی سرمایه گذاری خارجی کشور قرار دارند.