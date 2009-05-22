کمپ تمرینی قبل از بازیهای گوانگجو / رقابتهای تیمی به المپیک راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره سالیانه اتحادیه جودو آسیا روز پنجشنبه در هتل "دی مسری " تایپه در تایوان برگزار شد که طی آن تصمیات مهمی اتخاذ شد که برگزاری کمپ تابستانی جودو مهمترین آن بود.

براساس تصمیم هیئت رئیسه جودو آسیا که در کنگره نیز با بیشترین رای به تصویب رسید تابستان سال 2010 یک کمپ تمرینی یک ماه با هدف ارتقاء سطح فنی جودو در قاره کهن قبل از بازیهای آسیایی با هزینه های اتحادیه جودو آسیا برگزار خواهد شد.

براین اساس هر کشور می تواند سه جودوکار و یک مربی را برای حضور در این کمپ معرفی کند. مسئولان جودو کشورمان اعلام کردند در صورت پرداخت هزینه ها، فدراسیون جودو ایران میزبانی این کمپ را قبول می کند.

رقابتهای تیمی در المپیک

در جریان برگزاری این کنگره اعلام شد که بر اساس طرحی که فدراسیون جهانی در جریان المپیک تابستانی 2012 لندن آن را به اجرا خواهد گذاشت، بعد از پایان رقابتهای انفرادی، مسابقات تیمی با حضور 8 کشور برتر برگزار خواهد شد.

برگزاری این مسابقات با تصویب فدراسیون جهانی و موافقت کمیته بین المللی المپیک صورت می گیرد.



میزبانان دور آینده رقابتهای قهرمانی آسیا معرفی شدند

انتخاب میزبان رقابتهای قهرمانی آسیا در دو سال آینده یکی از مباحث دستور جلسه کنگره بود که بعد از تائید میزبانی امارات در ابوطبی برای مسابقات سال 2011 ، ازبکستان نیز میزبان این رقابتها در سال 2012 انتخاب شد در صورت انصراف ازبکها، قزاقستان به عنوان میزبان انتخاب خواهد شد.

همچنین رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در سال 2010 به میزبانی سوریه و در سال 2011 به میزبانی تایلند برگزار می شود.

مدال افتخار اتحادیه به روسای فدراسیون ها

اتحادیه آسیا از این پس به روسای فدراسیون ها مدال افتخار اعطا می کند. برهمین اساس افرادی که چهار سال در فدراسیون کشور خود فعالیت کنند مدال افتخاربا درجه برنز و نفراتی که 8 سال در این سمت مشغول به کار باشند مدال افتخار با درجه نقره دریافت می کنند. همچنین به اعضای هیئت رئیسه اتحادیه جودو آسیا که چهار سال فعالیت داشته باشند مدال افتخار با درجه طلا اعطا می شود.

آزمون داوری برگزار می شود

براساس تصمیم اتخاذ شده در کنگره جودو آسیا آزمون داوری B آسیا همزمان با برگزاری رقابتهای قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا (30 آبان تا 2 آذرماه) برگزار خواهد شد. همچنین آزمون داوری کاتا طی روزهای 10 تا 12 مردادماه به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

امارات میزبان مرکز المپیک آسیا

کنگره آسیا تصویب کرد مرکز فنی جودو آسیا موسوم به مرکز المپیک در کشور امارات و شهر دبی تاسیس شود. بر اساس تصویب فدراسیون جهانی تمامی قاره ها می بایست برای رشد و گسترش جودو مرکز علمی و فنی را در کشوری که به جهت رفت و آمد و شرایط اقامتی و اخذ روادید مشکلی ندارند تاسیس کنند.