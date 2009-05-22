آیه روز:

إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا .

مسلماً خدا براى مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان ، و مردان و زنان عبادت پیشه، و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا ، و مردان و زنان فروتن ، و مردان و زنان صدقه دهنده ، و مردان و زنان روزه دار ، و مردان و زنان حفظ کننده خود از پلیدى هاى جنسى ، و مردان و زنانى که بسیار یاد خدا می کنند ، آمرزش و پاداشى بزرگ آماده کرده است .

سوره احزاب، آیه 35

ذکر روز جمعه:

حدیث امروز:

امام علی (ع):



من کمال السعادة السعى فى صلاح الجمهور .

تلاش در راه اصلاح توده مردم، کمال خوشبختى است.

غررالحکم، ح 9361