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۱ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: آموزه‌های قرآن کریم و تذکرات و تأکیدات معصومین همواره در موارد و موقعیتهای مختلف بهترین راهنما برای بشریت بوده و چون نسیمی زندگی‌بخش، روح انسان را نوازش می‌دهند .

آیه روز:

إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا  .

مسلماً خدا براى مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان ، و مردان و زنان عبادت پیشه، و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا ، و مردان و زنان فروتن ، و مردان و زنان صدقه دهنده ، و مردان و زنان روزه دار ، و مردان و زنان حفظ کننده خود از پلیدى هاى جنسى ، و مردان و زنانى که بسیار یاد خدا می  کنند ، آمرزش و پاداشى بزرگ آماده کرده است .  

سوره احزاب، آیه 35

ذکر روز جمعه:

حدیث امروز:

امام علی (ع):

من کمال السعادة السعى فى صلاح الجمهور .

تلاش در راه اصلاح توده مردم، کمال خوشبختى است.

غررالحکم، ح 9361

کد مطلب 883149

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