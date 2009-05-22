آیه روز:
إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا .
مسلماً خدا براى مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان ، و مردان و زنان عبادت پیشه، و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا ، و مردان و زنان فروتن ، و مردان و زنان صدقه دهنده ، و مردان و زنان روزه دار ، و مردان و زنان حفظ کننده خود از پلیدى هاى جنسى ، و مردان و زنانى که بسیار یاد خدا می کنند ، آمرزش و پاداشى بزرگ آماده کرده است .
سوره احزاب، آیه 35
ذکر روز جمعه:
حدیث امروز:
امام علی (ع):
من کمال السعادة السعى فى صلاح الجمهور .
تلاش در راه اصلاح توده مردم، کمال خوشبختى است.
غررالحکم، ح 9361
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