نوجوانان ایرانی با پهلوانان اساطیری فرهنگ خود آشنا نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله کوپال در مراسم گرامیداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که با بیان این مطلب، افزود: بسیاری از کودکان و نوجوانان ایرانی با پیشینه فرهنگی و تاریخی خود آشنا نیستند و از بسیاری از ارزشهای ادبی فرهنگ خود بی خبرند.

وی ادامه داد: لازم است رسانه ها در قالب برنامه های مختلف به ترویج فرهنگ درخشان گذشته کشور بپردازند و در این زمینه به اطلاع رسانی در خصوص ادبیات سنتی توجه ویژه ای داشته باشند.

این استاد ادبیات دانشگاه آزاد کرج از شاهنامه فردوسی به عنوان یکی از شاهکارهای ادبی ایران نام برد و بیان کرد: رسانه ها می توانند با برنامه ریزی درست و اصولی به ترویج فرهنگ پربار و پرمحتوای ایرانی که بخش قابل توجهی از آن در ادبیات ما آمده است، بپردازند و در راه ترویج این فرهنگ گامهای بسیار موثری بردارند.

کوپال تاکید کرد: در شرایط کنونی بسیاری از رسانه های غربی تلاش می کنند فرهنگی منحط و توخالی و به دور از ارزشهای انسانی را در سطح جهان ترویج کنند که گسترش فرهنگ غنی ایرانی می تواند زمینه ساز مقابله با این تلاش باشد.

وی عنوان کرد: لازم است پهلوانان شاهنامه و ارزشهای این داستان با استفاده از امکانات موجود به بهترین نحو جهانی شود تا همه دنیا با ارزشهای اصیل فرهنگ ایرانی آشنا شوند. بعضی از کشورها صاحب داستانهای حماسی پربار هستند و باید به موازات جهانی شدن ارزشهای این داستانها ارزشهای داستانهای حماسی ایران نیز گسترش یابد و جهانی شود.