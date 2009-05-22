مشکل واگذاری نیروگاهها برطرف شد/ 4 نیروگاه دولتی آماده واگذاری

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه برنامه خصوصی سازی نیروگاهها همچنان با قدرت دنبال می شود، گفت: بر این اساس، 4 نیروگاه از جمله سهند و خلیج فارس آماده واگذاری هستند. این در حالی است که مشکلی در این واگذاری وجود داشت که وزرای نیرو و امور اقتصاد و دارایی با تمهیداتی ویژه به حل آن پرداخته اند.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: برخی از این نیروگاهها بدهیهای را به بانک مرکزی و خزانه بابت وامهایی که دریافت کرده بودند، داشتند که بر این اساس، وزرا مصوبه ای را امضا کردند که در صورت تصویب در شورای اقتصاد و بانک مرکزی پرداخت بدهیها به تعویق خواهد افتاد و آغاز واگذاری نیروگاههای در کشور را خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: روش واگذاری نیروگاهها به صورت مزایده ای در نظر گرفته شده است. این در حالی است که نیروگاهها جزو شرکتهای بزرگ به شمار می روند و اگر تا دو بار مزایده درباره آنها برگزار شده ولی فروش نشوند آنها را به روش مذاکره ای واگذار خواهند کرد.

وی افزود: شرکتهای دانش پایه و مشاور که دارای نیروهای تخصصی بوده و سرمایه آنها نیز همین نیروها به شمار می رود می توانند به روش مذاکره ای واگذار شوند ولی مذاکره برای شرکت های بزرگی که هنوز به بورس یا مزایده نرفته اند امکان پذیر نیست.