رویکرد وحشیانه بوش به تروریسم دامن زد/ اذعان به ناتوانی در امور امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، باراک اوباما طی سخنانی در محل آرشیو ملی آمریکا گفت: رویکرد ناعادلانه و تک بعدی جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا به مسئله تروریسم، امنیت ایالات متحده را به چالش کشاند.

وی ادامه داد: بوش بر روش های قانونی و نهادهای آزموده آمریکا در مبارزه با تروریسم تکیه نکرد و ارزش های آمریکایی را که قطب نمای حرکت بودند، زیرپا گذاشت.

اوباما، اقدامات خلاف قانون دولت بوش در استفاده از تکنیک های ممنوعه شکنجه در گوانتانامو و دیگر زندان های آمریکایی را عامل انزوای آمریکا در جهان و قدرت و انگیزه یافتن دشمنان واشنگتن در مبارزه با کاخ سفید دانست.

وی با انتقاد از میراث بوش برای دولت خود ادامه داد: دولت من با مسائلی به طور روزمره روبروست که توان آن را برای خدمت و محافظت از آمریکا سلب کرده اند.

رئیس جمهوری آمریکا به سخنان دیک چنی معاون اول رئیس جمهور سابق آمریکا درباره لزوم استفاده از تکنیک های شکنجه علیه زندانیان نیز اشاره کرد و گفت: من به خوبی می دانم که بعضی ها روش های وحشیانه غرق مصنوعی را برای حفظ امنیت آمریکا ضروی می دانند اما من ادامه دادن به این روش ها برای امنیت آمریکا را رد می کنم.

وی، رویکرد مبارزه با تروریسم بوش را عامل به خطر افتادن جان نظامیان آمریکایی و مورد آزار قرار گرفتن آنها در صورت اسارت عنوان کرد.

این در حالی است که اوباما نیز بخاطر افزایش نیروها در افغانستان و همچنین احیای دادگاه های نظامی و بسیاری اقدامات جنگ طلبانه دیگر مورد انتقاد گروههای حقوق بشر است.