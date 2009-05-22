بهره برداری از 12 جایگاه جدید بنزین در تهران

مرتضی زاغی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با بهره برداری از این 12 جایگاه جدید بنزین، حدود 300 نازل به ظرفیت سوخت رسانی تهران افزوده خواهد شد، گفت: سال گذشته با توسعه جایگاه های موجود، 2 نازله کردن تلمبه ها، ساخت جایگاه های جدید، نصب جایگاه های کوچک و سریع النصب و سیار حدود 800 نازل به ظرفیت سوخت گیری تهران اضافه شده بود.

مدیر منطقه پخش فرآورده های نفتی استان تهران با تاکید بر این که هم اکنون هیچگونه صفی پیش روی جایگاه های بنزین وجود ندارد، تصریح کرد: حتی با اضافه نشدن جایگاه جدید، با وضع موجود هم تا چند سال آینده، مشکلی در عرضه سوخت به خودروها ایجاد نخواهد شد.

به گزارش مهر، با توجه به کمبود جایگاه های عرضه بنزین در کشور و شلوغی جایگاه ها، با دستور وزیر نفت از فروردین سال گذشته تاکنون، بیش از 30 جایگاه در تهران و 171 جایگاه عرضه سوخت در کشور احداث شده است.

با ساخت جایگاه های جدید ضمن کاهش زمان سوخت گیری خودروها از 10 دقیقه به 2 دقیقه، صف های کیلومتری پیش روی جایگاه ها نیز از بین رفته است.

جزئیات عرضه گازوئیل به بخشهای غیر حمل نقل

زاغی در ادامه در رابطه با مکانیزم عرضه گازوئیل به بخش های غیر حمل نقلی توضیح داد: کلیه صنایع، واحدهای کشاورزی، تولید و خدماتی که دارای موافقت اصولی و پروانه بهره برداری باشند به نواحی پخش فرآورده های نفتی مراجعه می کنند حواله دریافت گازوئیل مورد نیاز خود را دریافت می کنند.

وی افزود: در این رابطه یک تیم کارشناسی در شرکت ملی پخش تشکیل شده است که میزان مصرف گازوئیل هر صنعت را بر اساس الگوی مصرفی که تعریف شده در اختیار آنها قرار می دهد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود 12 میلیون لیتر گازوئیل در استان تهران مصرف می شود، بیان کرد: سهم بخش غیرحمل نقل از این میزان مصرف حدود 5/4 تا 5 میلیون لیتر است.

وی با اشاره به افزایش مصرف بنزین آزاد در تهران، گفت: در افزایش مصرف بنزین آزاد مسائل زیادی مطرح است اما به نظر می رسد کاهش سهمیه های خودروهای شخصی به 100 لیتر در این رابطه هم نقش داشته است.