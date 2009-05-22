سردخانه تهران دو ماه دیگر قطعا تعطیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهردار تهران در نشست خبری هفته گذشته با اعلام این خبر گفت: از آذرماه سال گذشته به 43 پیمانکار سردخانه اعلام شد که قرارداد آنها در سال 88 تمدید نمی شود و با توجه به اینکه صید ماهی های آزاد از فروردین آغاز می شود آنها به اندازه کافی فرصت برای قرارداد با یکی از 31 سردخانه تهران داشتند.

مهندس حسین صفایی در مورد قرارداد برخی پیمانکاران که تا سال 88 ادامه دارد بیان کرد در کنار سردخانه تهران 9 واحد بسته بندی گوشت قرار دارد که قرارداد 4 واحد آنها در سال 88 نیز ادامه پیدا می کند البته این واحدها ربطی به سردخانه نداشته و فعالیتی مجزا دارند.

وی درباره ارتباط تعطیلی سردخانه با ادغام سازمان سردخانه ها گفت: تعطیلی سردخانه بهمن ارتباطی با ادغام سازمان کشتارگاهها و سردخانه ها در سازمان میادین ندارد.

صفایی افزود: ادغام دو سازمان یک تصمیم اداری و حقوقی است که بر مبنای آن وظایفی را که تاکنون دو سال پیگیری می کردند حال یک سازمان انجام می دهد اما تعطیلی سردخانه یک تصمیم مدیریتی است که مسائل فنی ، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی دلیل آن بوده است.

سردخانه بهمن تهران سال 1351 راه اندازی شد و با ظرفیت اسمی 12 هزار تن که 9 هزار تن آن سردخانه زیر صفر و 3 هزار تن آن بالای صفر است فعالیت خود را آغاز کرد. این سردخانه ابتدا در حاشیه شهر تهران و کنار کشتارگاه بود که با گسترش این شهر در محدوده خدماتی شهر قرار گرفت. سال 84 با توجه به مشکلاتی که این سردخانه بوجود آورده بود قرار شد که شهرداری بازسازی آن را بر عهده بگیرد.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار در این باره بیان کرد: پس از بازدید مشاور پروژه از سردخانه در گزارش اعلام شد که سردخانه قابلیت بازسازی ندارد و باید تخریب و واحد تجدید جای آن را بگیرد. از سوی دیگر نقشه ساخت سردخانه نیز موجود نبود و در نتیجه تصمیم بر آن شد که سردخانه تعطیل شده و کاربردی دیگری جای آن را بگیرد.