نوجوان بزهکار از ترس یک قابلمه ماریجوانا را قورت داد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از لسآنجلس تایمز، روز گذشته نیروهای پلیس در عملیاتی از پیش طراحی شده تلاش کردند تا گروهی از نوجوانان بزهکار منطقه آیوای امریکا را که اقدام به پخش ماریجوانا میکردند دستگیر کنند اما این دستگیری با حادثه همراه شد.
ران فورت رئیس این عملیات پلیسی در خصوص اتفاق نادری که در حین عملیات رخ داده است میگوید: زمانیکه نیروهای امنیتی به داخل منزل نوجوانان پخش کننده مواد یورش بردند با صحنهای عجیب و خندهدار مواجه شدند.
یکی از بزهکاران که در حدود 15سال سن داشت تمام بستههای ماری جوانا را که در قابلمهای پهنان کرده بودند بلعید و ناگهان از وحشت غش کرد.
این نوجوان بلافاصله به نزدیکترین بیمارستان منتقل شد تا ابتدا دستگاه گوارشش شستوشو داده شود و سپس روانه زندان شود.
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