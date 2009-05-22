جامعه بین الملل اسرائیل را وادار به پذیرش راه حل دو دولتی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "حسام زکی" سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در بیانیه ای اعلام کرد: احمد ابوالغیط در دیدار با "بیل رامیل" وزیر مشاور در امور خارجه انگلیس اظهار داشت که جامعه بین الملل باید با تحت فشار قرار دادن رژیم اسرائیل برای پذیرش راه حل دودولتی و اتخاذ گام های اجرایی در این زمینه از جمله توقف شهرکسازی در اراضی اشغالی فلسطین، مسئولیت های خویش را بر عهده بگیرد.

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر افراطی رژیم صهیونیستی با سخن گفتن در مورد تشکیل کشور فلسطین مخالف است و بر ادامه شهرکسازی تاکید دارد.

وی دوشنبه شب در دیدار با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در راستای طرح خطرناک دولت یهودی گفته بود : ما آماده ایم تا به سرعت مذاکرات صلح با فلسطینیها را آغاز کنیم، اما این به شرطی است که فلسطینیها اسرائیل را به عنوان یک کشور یهودی به رسمیت بشناسند.