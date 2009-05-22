بانک مرکزی سهم بخش خصوصی را در اقتصاد کشور مشخص کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد نهاوندیان پیش از ظهر جمعه در حاشیه نشست با استاندار مازندران در جمع خبرنگاران بدون اعلام میزان صادرات و واردات بخش خصوصی در سال گذشته اظهار داشت: واحدهایی در کشور فعالیت می کنند که ظاهر غیر دولتی اما مدیریت دولتی دارند.

وی افزود: حضور بخش خصوصی در صادرات در حال افزایش است و در کشورهای دور و نزدیک پروژه هایی را در بخش ساخت و ساز بر عهده گرفتند که قابل توجه است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص وجود برخی مشکلات موجود در بخش صادرات کشور گفت:‌ سیاستهای ارزی کشور مساعد برای تقویت صادرات کشور نیست، درشرایطی که تورم دو رقمی را در سنوات گذشته تجربه کردیم، تثبیت نسبی نرخ ارز در واقع ضعیف کردن بنیه صادرات است.

به گفته وی باید در مورد سیاست ارزی کشور بازنگری جدی صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اجلاس مشترک روسای اتاق کشور هر سه ماه یک بار در یکی از استانهای تشکیل می شود، خاطرنشان کرد: ‌مسائل مهم اقتصادی کشور، مسائل مشترک اتاقها در اجلاس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و علاوه بر آن مسئولان بزرگترین تشکل اقتصادی استانها با اقتصاد و پتانسیل دیگر استانها آشنا می شوند.

نهاوندیان با اعلام اینکه مازندران در جهش اقتصادی کشور می تواند جایگاه وی‍ژه ‌ای را داشته باشد، یادآور شد:‌ از پتانسیل دریای خزر تا به حال برای ارتباط با کشورهای همسایه کمتر استفاده شده و مازندران در این زمینه دارای قابلیتهای ویژه ای است.

وی با بیان اینکه ترکیب صنعت و کشاورزی مازندران را به جایگاه اصلی می رساند، عنوان کرد: مدیران ارشد مازندران در مطالعات و تدوین آمایش سرزمینی استان به پتانسیل مرزی بودن مازندران توجه ویژه کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران یکی از رویکردهای اتاق را حضور در بازارهای جهانی اعلام کرد و گفت:‌ در بحران اقتصادی جهان با مدیریت صحیح می توان یک فرصت برای برطرف کردن محدودیتها و کمبودهای کشور ایجاد کرد.

وی افزود:‌ بازنگری در قوانین اقتصادی کشور می تواند این فرصت را به واقعیت تبدیل کند.

وی اظهار داشت: اجرای اصل 44 به معنای اصلاح فضای کسب و کار است تا سرمایه گذارهای داخلی و خارجی فضای کسب و کار را در سرمایه گذاری ایران را مساعد ببینند.

نهاوندیان با اعلام اینکه با بیش از 120 کشور جهان ارتباط اقتصادی داریم، خاطرنشان کرد:‌ در مجموعه اتاقهای سراسر کشور بیش از 40 هزار عضو دارد.