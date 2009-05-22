وضعیت اسکان در خوابگاههای دانشگاه آزاد/80 درصدظرفیت دراختیاردختران

دکتر خسروظفرنوایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس سیاست سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سعی شده تا بیشتر دانشجویان غیربومی دختر دانشگاه آزاد اسلامی در خوابگاههای دانشجویی اسکان داده شوند.

وی اظهار داشت: بدون شک خوابگاههای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در میان کلیه دانشگاههای کشور بهترین امکانات رفاهی را دارا هستند زیرا بر اساس آئین نامه خوابگاهی دانشگاه آزاد فراهم کردن تجهیزات خوابگاهی مانند تلویزیون، غذا، یخچال، فرش بر عهده دانشگاه است.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد تاکید کرد: اجرای برنامه های فرهنگی، مشاوره، تربیت بدنی و حتی ایجاد فضای تفریحی و سبز و با نشاط نیز برای دانشجویان خوابگاهی در نظر گرفته شده تا این افراد دارای بهترین شرایط در خوابگاههای دانشجویی باشند.

ظفر نوایی گفت: خوابگاههای دانشگاه آزاد با توجه به این که بیشتر خانم ها را اسکان داده اند از نظر امنیت فیزیکی در سطح بالایی قرار دارند به طوری که خانواده ها با امنیت خاطر دانشجویان خود را به دانشگاه می سپارند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه در دفترچه آزمون تاکید شده که دانشگاه برای اسکان دانشجویان تعهدی ندارد اما سیاست کلی سازمان مرکزی این است که اگر جمعیت غیربومی یک واحد به حد بالایی برسد دانشگاه در زمینه تامین خوابگاه برای دانشجویان اقدام کند.