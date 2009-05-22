توجه به فضای سبز از دغدغه های اصلی شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر محمد هادی ایازی، مشاور عالی شهرداری تهران با بیان این که بالغ بر 1500 بوستان در تهران وجود دارد، گفت : تهران از نظر فضای سبز توسعه قابل توجهی یافته است و به یکی از کلان شهرهای زیبای منطقه تبدیل شده است .

وی ، آبیاری فضای سبز را از دغدغه های شهرداری دانست و افزود : بهینه سازی وضعیت آبیاری شهر تهران از برنامه های شهرداری در سال 88 است و به دلیل آن که نمی توان از آب شرب برای آبیاری استفاده کرد، باید از پساب های تهران برای این کار بهره جست.

ایازی خاطر نشان کرد : از آنجا که شرایط اقلیمی ما به گونه ای است که کمبود سفره های زیر زمینی وجود دارد ، باید به موضوع پساب های شهر تهران توجه کنیم که در این راستا اصلاح شیوه های آبیاری برای استفاده در کمربند سبز تهران و هم بوستان های شهر مورد توجه شهرداری قرار دارد .

سخنگوی شهرداری تهران خاطر نشان کرد : به دلیل شرایط شهر تهران این امکان وجود نداشته است که آبخیزداری را از مناطق بالای شهر ایجاد کنیم و از دغدغه های شهرداری نیز این است که این کار را از مناطق شمالی شهر انجام دهیم و همچنین بتوانیم از پساب ها برای آبیاری فضای سبز استفاده کنیم .

به گفته ایازی ، با توجه به کمبود بارندگی امسال در زمستان، توجه به این حوزه و توسعه و نگهداری فضای سبز تهران از دغدغه های اصلی شهرداری تهران است .