احتمال امضای تفاهم نامه اولیه میدان آذر با اویک در هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)، مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر، گفت: برای توسعه میدان نفتی آذر در حال مذاکره با شرکت ملی نفت ایران هستیم و پیش بینی می کنیم هفته آینده یادداشت تفاهم اولیه در این زمینه امضا شود.

رکن الدین جوادی تصریح کرد: برای توسعه این میدان در دو فاز بررسی های اولیه با شرکت ملی نفت ایران آغاز شده و پیش بینی می شود میزان تولید نفت این میدان به روزانه 65 هزار بشکه برسد.

وی نوع قرارداد توسعه میدان نفتی آذر را بیع متقابل ذکر کرد و گفت: پس از نهایی شدن طرح پیشنهادی از سوی شرکت اویک، قرارداد توسعه میدان آذر به امضای دو طرف می رسد.

مدیرعامل اویک حجم قرارداد طرح توسعه میدان نفتی آذر را حدود 5/1 میلیارد دلار برآورد کرد و در همین حال گفت: برای تعیین سقف قرارداد باید در باره مسائل فنی توسعه میدان آذر توافق حاصل شود.

به گزارش مهر، بلوک اکتشافی اناران شامل دو میدان نفتی آذر و چنگوله، در استان ایلام در مرز خاکی ایران و کشور عراق واقع شده است؛ میدان آذر با میدان بدرای کشور عراق مشترک است و میدان مستقل چنگوله در 20 کیلومتری شهر مهران و در امتداد جنوب شرقی میدان آذر واقع شده است .

حجم نفت قابل استحصال میدان آذر (مشترک با میدان بدرای عراق) حدود 400 میلیون بشکه برآورد شده است که با بهره برداری نهایی از آن، روزانه بین 50 تا 65 هزار بشکه نفت خام سبک با درجه ای.پی.آی 32 در مدت 25 سال از این میدان استحصال می شود.

شرکت نورسک هیدرو نروژ به عنوان پیمانکار اولیه اجرای عملیات اکتشافی بلوک اناران بود.