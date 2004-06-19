وزارت كشور معرفي استاندار استان هاي جديدالتاسيس خراسان را تكذيب كرد

بگزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، جهانبخش خ انجاني مدير كل روابط عمومي وزارت كشور درباره برخي خبرها مبني بر تعيين استاندار جديد استان بجنو رد گفت: انتخاب استانداران و معرفي آنان به هيأت محترم وزيران از وظايف وزير كشور است.

وي افزود وزارت كشور پس از انجام بررسي هاي لازم، نسبت به م عرفي استاندار استان هاي جديد اقدام و در زمان مقتضي به هيات دولت پيشنهاد مي نمايد و استانداران استان جديد التاسيس در استان خراسان نيز در زمان مقتضي ا ز سوي وزارت كشور به هيات دولت معرفي خواهند شد.