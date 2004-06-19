۳۰ خرداد ۱۳۸۳، ۲۰:۳۳

وزارت كشور معرفي استاندار استان هاي جديدالتاسيس خراسان را تكذيب كرد

مدير كل روابط عمومي وزارت كشور گفت: معرفي استاندار پيشنهادي نمايندگان استان هاي جديد التاسيس خراسان صحت ندارد.

بگزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، جهانبخش خانجاني مدير كل روابط عمومي وزارت كشور درباره برخي خبرها مبني بر تعيين استاندار جديد استان بجنورد گفت: انتخاب استانداران و معرفي آنان به هيأت محترم وزيران از وظايف وزير كشور است.

وي افزود وزارت كشور پس از انجام بررسي هاي لازم، نسبت به معرفي استاندار استان هاي جديد اقدام و در زمان مقتضي به هيات دولت پيشنهاد مي نمايد و استانداران استان جديد التاسيس در استان خراسان نيز در زمان مقتضي از سوي وزارت كشور به هيات دولت معرفي خواهند شد.

 

کد خبر 88324

