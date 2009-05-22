توافق آسیایی برای اکتشاف خزر / افزایش تولید نفت آزادگان تا 4 ماه آینده

سیف الله جشن ساز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه میدان نفتی آذر اظهار کرد: در این رابطه شرکت اویک پیشنهاد جدید خود برای توسعه این میدان نفتی به شرکت ملی نفت ارائه کرده است.

وی با یادآوری این موضوع که از چندی پیش توسعه این میدان در شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) آغاز شده است، بیان کرد: در این رابطه شرکت اویک پیشنهاد تامین فاینانس و منابع مالی خود را ارائه کرده است که از این پیشنهاد استقبال می کنیم.

معاون وزیر نفت با اشاره به این موضوع که قرار است با توسعه میدان مشترک آذر روزانه 60هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده شود، تبیین کرد: به زودی یک تفاهم نامه با شرکت اویک در این رابطه امضا می شود و پیش بینی می کنیم این تفاهم نامه ظرف مدت 2 تا 3 ماه به قرارداد اجرایی تبدیل شود.

به گزارش مهر، در این باره پیشتر رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت مهندسی و صنایع نفت، گفته بود: برای توسعه میدان نفتی آذر در حال مذاکره با شرکت نفت هستیم که پیش بینی می کنیم هفته آینده موافق نامه اولیه در این خصوص امضا شود.

وی با یادآوری این موضوع که قرار است توسعه این میدان به شکل قراردادهای بیع متقابل انجام شود، تصریح کرده بود: هم اکنون " ام دی پی " میدان در حال نهایی شدن است، که پس از نهایی شدن این طرح، قرارداد توسعه میدان امضا خواهد شد.

این در حالی است که غلامحسین زورمند مجری طرح توسعه میدان آذر در شرکت متن در گفتگو با برخی رسانه ها با بیان اینکه هنوز هیچ توافقی برای واگذاری توسعه میدان آذر به یک شرکت ایرانی یا خارجی در شرکت ملی نفت انجام نشده است، مدعی شده بود: عملیات اجرایی طرح توسعه میدان های آذر و چنگوله هم اکنون با استفاده از اعتبارهای داخلی شرکت ملی نفت در حال انجام است و هنوز هیچ گونه اقدامی برای واگذاری توسعه این میدان انجام نشده است.

توافق با یک شرکت آسیایی برای اکتشاف در خزر

جشن ساز در ادامه گفتگو با مهر از توافق با یک شرکت آسیایی برای اکتشاف در دریای خزر خبر داد و افزود: در این رابطه اخیرا مذاکراتی با این شرکت انجام گرفته که به زودی جزئیات این تفاهم اعلام خواهد شد.

در این راستا، هم اکنون مراحل ساخت سکوی نیمه شناور ایران البرز به پایان رسیده است و بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت پیش بینی می شود بهره برداری رسمی از این سکو خرداد ماه با حضور رئیس جمهور انجام شود.

افزایش تولید نفت در میدان آزادگان

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه در رابطه با به تعویق افتادن افزایش تولید نفت خام میدان آزادگان، اظهار کرد: هم اکنون عملیات حفاری این میدان از پیشرفت مطلوبی برخوردار است و مطابق برنامه پیش می رود.

وی افزود: یکی از دلایل به تعویق افتادن افزایش تولید نفت میدان آزادگان وجود مشکلات مالی است که کمی کار را به عقب انداخته است.

جشن ساز با بیان اینکه طرح افزایش تولید نفت میدان آزادگان تا نیمه اول امسال محقق خواهد شد، بیان کرد: پیش بینی می کنیم امکان تولید زودهنگام 50 هزار بشکه ای از این میدان در این مدت فراهم شود.