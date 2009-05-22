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۱ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۴۳

نخستین همایش ایده های نوین کشاورزی پایدار در بروجرد برگزار شد

نخستین همایش ایده های نوین کشاورزی پایدار در بروجرد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نخستین همایش ایده های نوین کشاورزی پایدار به همت حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد برگزار شد.

دبیر همایش ایده های نوین در کشاورزی پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این همایش به منظور ایجاد تحرک علمی در بین محققان، اعضای هیئتهای علمی و دانشجویان رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین در راستای ایجاد فضای مناسب برای تبادل نظر، ارائه نظریه ها و تحقیقات و ایده های نوین در خصوص کشاورزی پایدار برگزار شده است.

خسرو آستکی با اشاره به همکاری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد برای برگزاری این همایش، یادآور شد: پس از فراخوان این همایش بیش از 63 مقاله به دبیرخانه همایش رسید که از این آثار 52 مقاله در قالب 41 پوستر و 11 مقاله ارائه خواهد شد.

وی نقش علوم مختلف در توسعه کشاورزی، نقش اکوفیزیولوژی و فیزیولوژی گیاهی در کشاورزی پایدار، بررسی زمینه های کاربرد به نژادی و بیوتکنولوژی در کشاورزی پایدار، مدیریت خاک و آب در کشاورزی پایدار و نقش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در توسعه کشاورزی پایدار را از جمله محورهای این همایش یک روزه عنوان کرد.

مقالات نخستین همایش ایده های نوین در کشاورزی پایدار در دو نوبت صبح و عصر ارائه و در پایان به برگزیدگان این همایش جوایزی اهدا می شود.

کد مطلب 883256

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