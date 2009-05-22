نخستین همایش ایده های نوین کشاورزی پایدار در بروجرد برگزار شد

دبیر همایش ایده های نوین در کشاورزی پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این همایش به منظور ایجاد تحرک علمی در بین محققان، اعضای هیئتهای علمی و دانشجویان رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین در راستای ایجاد فضای مناسب برای تبادل نظر، ارائه نظریه ها و تحقیقات و ایده های نوین در خصوص کشاورزی پایدار برگزار شده است.

خسرو آستکی با اشاره به همکاری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد برای برگزاری این همایش، یادآور شد: پس از فراخوان این همایش بیش از 63 مقاله به دبیرخانه همایش رسید که از این آثار 52 مقاله در قالب 41 پوستر و 11 مقاله ارائه خواهد شد.

وی نقش علوم مختلف در توسعه کشاورزی، نقش اکوفیزیولوژی و فیزیولوژی گیاهی در کشاورزی پایدار، بررسی زمینه های کاربرد به نژادی و بیوتکنولوژی در کشاورزی پایدار، مدیریت خاک و آب در کشاورزی پایدار و نقش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در توسعه کشاورزی پایدار را از جمله محورهای این همایش یک روزه عنوان کرد.

مقالات نخستین همایش ایده های نوین در کشاورزی پایدار در دو نوبت صبح و عصر ارائه و در پایان به برگزیدگان این همایش جوایزی اهدا می شود.