454 میلیون دلار برای کمک به آوارگان پاکستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل خواستار 454 میلیون دلار کمک برای یک و نیم میلیون آواره در شمال غرب پاکستان شد.

این در حالی است که فرار مردم از مناطق درگیر جنگ از جمله ایالت سرحد شمال غربی ادامه دارد.

سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد: سازمان های کمک به آوارگان تاکنون 88 میلیون دلار برای کمک به آوارگان پاکستانی جمع آوری کرده اند اما 454 میلیون دلار دیگر هم نیاز است.

"مارتین موگ وانجا" هماهنگ کننده سازمان ملل در امور آوارگان، شدت بحران در پاکستان را به لحاظ اندازه و سرعت گسترش غیرقابل تصور عنوان کرد.