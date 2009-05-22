هکرها به "اف بی آی" حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اف بی آی و دفاتر کلانتری (Marshal) شهرهای مختلف ایالات متحده پس از حمله ویروسی ناشناس ناچار به خاموشی قسمتی از شبکه رایانه ای خود شده اند.

سخنگوی سازمان کلانتری ایالات متحده تایید کرد به منظور پیشگیری از آسیبهای جدی این سازمان اتصال شبکه رایانه ای خود را از شبکه رایانه ای سازمان دادگستری قطع کرده است. سخنگوی اف بی آی نیز اعلام کرد حادثه ای مشابه در این سازمان در حال شکل گیری است.

مایک کورتان سخنگوی اف بی آی اعلام کرد این دو سازمان در حال ارزیابی این پدیده در شبکه خارجی و طبقه بندی نشده خود هستند که می تواند آژانسهای دولتی متعددی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

نوع ویروس و منشا آن تاکنون ناشناخته باقی مانده است اما سخنگوی دو سازمان اعلام کردند اتصال به اینترنت و نامه های الکتریکی تا زمان شناسایی ویروس متوقف خواهد شد.

بر اساس گزارش سی نت، مقررات دولتی این آژانسها را ملزم کرده است تا هر نوع پدیده امنیتی را در سریعترین زمان ممکن به تیم آماده باش اورژانس رایانه ای ایالات متحده گزارش کنند.