انتقاد از رویکردهای دوگانه واشنگتن/ حضور مردم درانتخابات تعیین کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد خاتمی در مصاحبه ای مشروح با نشریه نیوزویک ادامه داد: فکر میکنم با این وضعیت میتوانیم احساس مسوولیت حضورمردم پای صندوقها را که میتواند خیلی ازموانع را کنار بزند، بالا ببریم و شاهد انتخابات پرشوری باشیم که نتیجه آن انشاءالله به نفع کشور و ملت خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به این گفته خود که باید تغییرایجاد شود به تفسیرهای غلط صورت گرفته از آن اظهارنظر مبنی بر براندازی و از بین بردن جمهوری اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: آنچه مردم میخواستند و در نظام جمهوری اسلامی بود، این است که ما بتوانیم پیشرفت کنیم و آزادی، عدالت و روابط خوب با دنیا داشته باشیم.
خاتمی همچنین به تدوین برنامه چشمانداز در دولت خود وتصویب آن توسط رهبر انقلاب اشاره کرد وگفت: معتقدم با سیاست هایی که در این روزگار بوده، ما عقبگرد کردهایم و به جای آنکه فاصله مان با آن اهداف 20 سال باشد، 25 سال شده است.
وی تصریح کرد: معتقدم دوستان ما ازجمله جناب آقای مهندس موسوی کاملا قادرند که این مسیررا اصلاح کنند وطبعا وقتی مسیر درست شد، زمینه برای اینکه ارزان و سریعتر به اهداف درازمدت اصلاحات برسیم بهتر فراهم میشود.
وی ادامه داد: مهندس موسوی با دید بازتر و اعتقادی که به آزادی و حضور مردم دارند، موجب میشوند که زمینه برای فعالیت جریان اصلاحات و از جمله خود ما، در متن جامعه و نه از بالا، فراهم شود.
رییس جمهور سابق کشورمان در بخش دیگری از این گفت وگو اظهار کرد: جامعه ما میتواند فقر و گرفتاری را تحمل کند، اما تحقیر شدگی را نمیتواند تحمل کند. مردم احساس میکنند حکومتهایی که قبل از انقلاب در ایران بودند ملت ما را تحقیر کردند و از موضع تحکم و بالا با آنها صحبت می کردند.
خاتمی ادامه داد: اگر کسانی پیدا شوند که مردم احساس کنند، به آنها راست میگویند و دروغ نمیگویند - ولو اینکه همه راستها هم گفته نشود- به آنها احترام حقیقی میگذارند و خود را کوچک آنها - و نه ارباب - میدانند و احساس کنند که از امکانات مادی و معنوی به سود شخص استفاده نمیشود طبعا مردم نسبت به چنین فردی علاقه پیدا میکنند.
وی همچنین با اشاره به برخی انتقادات از دولت اصلاحات گفت: برخی دوستان خیال میکردند کسی که اصلاحطلب است معجزه گر هم هست ونمیدانستند که درعرصه اجتماعی معجزه کارگر نیست و باید خود مردم بیدار شوند و البته شاید برخی توقعات شان هم به جا بود.
خاتمی همچنین با اشاره به مذاکرات صورت گرفته بین او و مهندس موسوی، اعلام کاندیداتوری خود و سپس انصراف به نفع مهندس موسوی تاکید کرد: آقای مهندس موسوی ابدا کار خلاف اخلاقی انجام ندادند، بنده هم معتقدم رفتارم، رفتار نادرستی نبوده، ولی اینکه در جامعه چه چیزی شایع میشود امر دیگری است و الان هم نباید به گذشته فکر کنیم، باید به آینده فکر کنیم و اینکه مهندس موسوی شخصیت بسیار شایستهای است. امیدوارم اکثریت قاطع مردم این مساله را درک کنند و حالا که آقای موسوی به صحنه آمدهاند، جامعه و نظام ما استفاده خوبی از ایشان بکند.
رییس موسسه بینالمللی گفتوگوی فرهنگها و تمدنها در بخش دیگری از این گفتوگو به بیان نظراتش درباره آمریکا و شعار تغییر باراک اوباما پرداخت و گفت: آقای اوباما در یک سیستم جاافتاده محکم حرکت میکند و نمیتوانیم توقع داشته باشیم که یک فرد بتواند سیستم متصلب را یکشبه عوض کند وحتما در مقابل این شعار تغییر موانع جدی وجود دارد؛ بنابراین باید فرصت داد، مانند اصلاح طلبی در ایران که نمیتوان توقع داشت یکشبه کسی آن را پیاده کند، از او هم نمیتوان چنین توقعی داشت.
وی در مورد سیاستها و اتفاقات رخ داده در رابطه با ایران و آمریکا در طی سی سال گذشته اظهار کرد: من نمیگویم سیاست هایی که در ایران بوده، از اول درست بوده است که برخی از آنها عکسالعمل به رفتارهای خود آمریکا بوده است. رفتارهایی مانند اشغال سفارت آمریکا عکسالعمل به آن رفتارها بود و امروز حکومت مستقر است و مانند آن کار تکرار نخواهد شد.
وی با اشاره به اقداماتی که از سوی آمریکا باید برای بهبود رابطه با ایران صورت گیرد، ادامه داد: در ایران هم این دید منطقی وجود دارد که بالضروره نگوید منافع من در دشمنی با آمریکاست. اگر آمریکا دشمنی نکند، ما هم میتوانیم منافعمان را طوری تعریف کنیم که همه منافع و موجودیت ما در دشمنی با امریکا خلاصه نشود.
خاتمی به اوباما توصیه کرد که واقع بین و شجاع باشد و افزود: واقعبینی یعنی منافع آمریکا را در تضاد با منافع دیگران نبیند، جایگاه کشورها را آنگونه که باید بشناسد و بداند احساساتی که در دنیا به خاطر سیاستهای غلط آمریکا وجود دارد، جدی است و رفع آنها عزم و برنامه جدیدی خواهد. همچنین در برابر موانع سر راه تغییر، مقاوم و پایدار باشد. زیرا معتقدم که ایشان با موانع جدی روبهروست. البته خردمندی هم داشته باشد.
وی ادامه داد: آمریکا اگر میخواهد در جهت تغییر گام بردارد باید تحریمها را بردارد و جسارتهایی که به ملت ایران میشود را تمام کند.اموال بلوکه شده را نیز آزاد کنند و مهمترین گام هم اینکه آنچه در شورای امنیت با تلاش آمریکا اتفاق افتاد، منجمد شده و ما به مذاکرات در سطح آژانس برگردیم و با حسن نیت مسئله را پی بگیریم، ما هم آمادگی داریم.
وی همچنین به انتقاد از سیاست دوگانه آمریکا در قبال ایران و اسرائیل پرداخت و گفت: چرا باید ملتی که تحت فشار است متهم به حرکات تروریستی شود، ولی کسانی که رسما میگویند کسانی را ترور میکنیم، مورد حمایت باشند؟ حمایتهای بیشائبه آمریکا از اسرائیل موجب شده که این ذهنیت در بخش مهمی از دنیای اسلام بوجود بیاید که تلآویو پایتخت آمریکاست.
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