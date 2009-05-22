تیم ملی واترپلو امروز به مصاف استرالیا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات لیگ جهانی واترپلو در منطقه آسیا - اقیانوسیه با شرکت 4 تیم استرالیا، نیوزلند، ژاپن و ایران به صورت رفت و برگشت برگزار می شود که رقابت های دور رفت طی روزهای 1 تا 3 خرداد به میزبانی شهر ادلاید استرالیا و مسابقات دور برگشت طی روزهای 8 تا 11 خرداد جاری در آکلند نیوزلند برپا می شود.

ترکیب تیم ملی واترپلو را در لیگ جهانی بازیکنان زیر تشکیل می دهند: علیرضا شهیدی پور ، سجاد عبدی، میثم جعفری ، سید سعید میرمهدی، علی پیروزخواه، محسن جلیلی، مهدی طیران، امیرحسین خانی، یاشار سلطانی، سهیل خادم پیر ، مهدی کرمی، ارسلان مردانی و مهدی عماد.

این تیم را نون کواکویچ (سرمربی)، سیروس طاهریان و دکتر کامبیز رخشانی مهر (مربیان) و نادر غفوری به عنوان سرپرست همراهی می کنند، همچنین مسعود رضوانی داور بین المللی کشورمان در این رقابت ها قضاوت خواهد کرد.

تیم واترپلوی کشورمان در دیدار افتتاحیه این رقابتها به مصاف استرالیا میزبان دور رفت (منطقه آسیا- اقیانوسیه) لیگ جهانی خواهد رفت. برنامه های مسابقات تیم واترپلوی کشورمان به شرح زیر است:

دور رفت (1-3 خردادماه ادلاید - استرالیا):

جمعه اول خردادماه: ایران - استرالیا ساعت 14 و 15 دقیقه (مسابقه افتتاحیه)

شنبه 2 خردادماه: ایران - ژاپن ساعت 12 و 30 دقیقه

یکشنبه 3 خردادماه: ایران - نیوزلند ساعت 8 صبح

دور برگشت: (8-10 خردادماه (اکلند - نیوزلند):

جمعه 8 خردادماه: ایران - ژاپن ساعت 7 و 30 دقیقه صبح

شنبه 9 خرداد ماه: ایران - استرالیا ساعت 7 و 30 دقیقه صبح

یکشنبه 10 خردادماه: ایران - نیوزلند ساعت 6 صبح

مرحله مقدماتی همچنین دوره لیگ جهانی واترپلو با حضور تیمهای واترپلو 20 کشور در 5 وزن آسیا - اقیانوسیه، اروپا (2 وزن)، آفریقا و آمریکا برگزار می شود و از گروه آسیا - اقیانوسیه (2 تیم)، گروه اروپا (4 تیم)، گروه آمریکا و آفریقا (هرگروه 1 تیم) به مرحله پایانی صعود خواهند کرد.

مرحله نهایی هشتمین دوره لیگ جهانی واترپلو طی روزهای 26 لغایت 31 خرداد ماه جاری با شرکت 8 تیم برتر جهان در مونته نگرو برگزار می شود.

سال گذشته و در جریان مرحله پایانی لیگ جهانی واترپلو ترتیب تیم های صربستان، آمریکا، استرالیا، مونته نگرو، اسپانیا، کانادا، ایتالیا، یونان، چین و مصر در جایگاه اول تا دهم جهان قرار گرفتند.