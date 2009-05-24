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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۳

دباغی درگفتگو با مهر:

امیدوارم دوبنده تیم ملی را در رقابتهای جهانی بدست آورم

امیدوارم دوبنده تیم ملی را در رقابتهای جهانی بدست آورم

عضو تیم ملی کشتی کشورمان گفت: با رفع نسبی مصدومیتم برای حضور در مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم ملی آماده می شوم.

عباس دباغی کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مصدومیتم از ناحیه مچ پا که قبل از حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا بوجود آمد تا حدودی بهتر شده است و تمرینات هوازی و البته مرور فن سبک را آغاز کرده ام.

دارنده مدال نقره جوانان جهان گفت: هنوز نمی توانم تمرینات سنگین خود را آغاز کنم ولی پزشکان اعلام کرده اند تا زمان مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم ملی مصدومیتم برطرف می شود.

دارنده مدال برنز آسیا گفت: علاوه بر انجام فیزیوتراپی، تمرینات خود را با برنامه دنبال می کنم و امیدوارم با حضور موفق در رقابتهای انتخابی صاحب دوبنده تیم ملی در رقابتهای جهانی دانمارک شوم. 

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان اواخر شهریورماه در دانمارک برگزار می شود.

کد مطلب 883275

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