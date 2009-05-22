  1. استانها
  2. فارس
۱ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

نماینده مردم شیراز:

دستاوردهای دولت نهم در حوزه امنیت بارز است

دستاوردهای دولت نهم در حوزه امنیت بارز است

شیراز - خبرگزاری مهر: حسین ذوالانوار از بهبود وضعیت و پیشرفتهای چشمگیر حوزه امنیت در کشور به عنوان یکی از بارزترین دستاوردهای دولت نهم طی چهار سال گذشته یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ذوالانوار پنجشنبه شب در مراسم افتتاح ستاد انتخابات مردمی احمدی نژاد در فارس افزود: طی این مدت علاوه بر دستاوردهای واضح و بارز حوزه امنیت، در بخش انرژی هسته ای نیز با تمام مشکلات و اعمال فشارها و بی عدالتی ها علیه ایران، دولت کار خود را به خوبی ادامه داد و در حوزه علوم فضایی نیز ماهواره امید خواسته ها را برآورده ساخت تا ایران در بخش دسترسی به علم روز دنیا از سایر کشورها فاصله نداشته باشد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا هیچگاه نمی تواند خطری برای کشور ایجاد کند، افزود: امروز در حالی که کشور می تواند به راحتی به بمب اتمی دسترسی داشته باشد اما در پی تاکیدات دینی و فرمایشات امام (ره) از فناوری هسته ای تنها برای امور صلح آمیز، رفاه و آسایش مردم استفاده می کند.

نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه برخی از کشورهای عربی حیاط خلوت آمریکا شده اند، افزود: در عین حال مردم ایران در میان کشورهای دنیا به دلیل عملکرد مناسب و مطلوب مسئولان خود در بالاترین قله عزتمندی قرار گرفته و امروزه عزت ایرانی به حیاط خلوت غربیان نیز نفوذ کرده است.

ذوالانوار با اشاره به رسانه های استان فارس نیز بیان کرد: از میان روزنامه های شیراز تنها 1.5 روزنامه در اختیار طیف اصولگرا بوده از این رو اصولگرایان تبلیغات خود را باید به صورت چهره به چهره دنبال کنند.

در ادامه مراسم رئیس ستاد انتخابات احمدی نژاد در شیراز نیز اظهار داشت: برنامه اصولگرایان در کل کشور واحد است و تبلیغات کم هزینه ای را دنبال خواهیم کرد زیرا سیاست کلان ما تبلیغات چهره به چهره بوده و از صرف هرگونه هزینه های بالا جلوگیری خواهیم کرد.

غلام مهدی حقدل متذکر شد: 95 درصد از طیف اصولگرایان به احمدی نژاد رای خواهند داد و در این خصوص اکثریت این طیف به یک کاندیدای واحد رسیده اند.

وی با اعلام احتمال حضور احمدی نژاد در شیراز نیز بیان کرد: اگر در روز 13خردادماه قطار شیراز به اصفهان آماده بهره برداری شود رئیس جمهور نیز به طور احتمالی برای این مراسم به شیراز سفر خواهد کرد.

کد مطلب 883276

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها