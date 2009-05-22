فروش "حریم" از مرز 100 میلیون تومان گذشت

محمد احمدی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فروش "حریم" تا پایان سه‌شنبه از مرز 100 میلیون تومان گذشت، اما آمار روزهای اخیر دقیق مشخص نشده است. "حریم" تجربه‌ای جدید در ژانر وحشت است و با توجه به حال و هوای فیلم، از استقبالی که از فیلم شده راضی‌ام.

تهیه‌کننده "حریم" ادامه داد: تولید این فیلم در شرایط فعلی سینمای ایران نوعی خطر بود. خوشبختانه پاسخی که از مخاطب گرفته‌ایم امیدوارکننده است. فیلم در اراک، شیراز، اصفهان و رشت روی پرده رفته و استقبال در این شهرها قابل قبول بوده است. به زودی "حریم" در شهرهای دیگر اکران می‌شود.

اکران فیلم سینمایی "حریم" از 9 اردیبهشت در گروه سینمایی آفریقا شروع شده است. داستان درباره چند قتل مشکوک در جنگل‌های شمال است که سروان محبی مامور رسیدگی به آن می‌شود. حمید فرخ‌نژاد، شیرین بینا، چکامه چمن‌ماه، عنایت شفیعی، محمدعلی فرمند، عادل علیزاد و محمد حاج‌حسینی بازیگران این فیلم هستند.

"حریم" دومین فیلم خطیبی پس از"در شهر خبری نیست، هست" است.