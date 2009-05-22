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۱ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

پیام شهردار تهران به دهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی

پیام شهردار تهران به دهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی

دکتر محمد باقر قالیباف در پیامی به دهمین کنگره سالیانه کشوری و بین المللی دانشجویان علوم پزشکی تصریح کرد: پرسش، جستجو کردن، تحقیق و تفحص مفاهیمی هستند که در قالب واژه ای به نام پژوهش می گنجند و دانشگاه بهترین محل برای شکل گیری این مفاهیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این پیام آمده است: برگزاری دهمین کنگره سالیانه کشوری و بین المللی دانشجویان علوم پزشکی به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای علمی - پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور است که با هدف ظرفیت سازی و ارتقای سطح علمی دانشجویان و به نوعی نمایش توان مندی های دانشجویان عزیز و گویای این واقعیت است که دیگر در دانشگاه ها تحقیقات دانشجویی به عنوان کار جنبی و فرعی محسوب نمی شوند ، تا آنجا که حتی بسیاری از این تحقیقات دارای نتایج کاربردی مطلوب و مناسبی می باشند.

برگزاری این گونه فعالیت های دانشجویی دقیقا در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای توجه دانشجویان به مقوله تحقیق و پژوهش است که باعث ایجاد رقابت و جنب و جوش در بین دانشجویان ( در سطح ملی و بین المللی ) نیز خواهد شد .

همچنین در این پیام اظهار امیدواری شده اینگونه فعالیت ها منجر به ارتقای سطح علمی - پژوهشی کشور و تقویت حلقه های ارتباطی دانش ( پزشکی) با دانش روز و در راستای نیازهای واقعی جامعه باشد .

قالیباف در این پیام پرسش ، جستجو کردن ، تحقیق و تفحص را مفاهیمی دانسته که در قالب واژه ای به نام پژوهش می گنجند و دانشگاه بهترین محل برای شکل گیری این مفاهیم است . در دانشگاه استاد باید ره گشای حرک پژوهشی باشد اما دانشجو سهم واقعی و موثر را بر عهده دارد . دانشجویان باید در راه پیشبرد مرزهای دانش ، به تکاپو ، تلاش و کوشش پی گیر ادامه دهند تا به افق های جدیدی در وادی علوم دست یابند .

همچنین در این پیام امده است: امروزه دانشجو باید پژوهش ، ابتکار ، نوآوری و جهش علمی را جهاد بداند . کار جهادی باید ضمن توجه به آرمان ها ، هدفمند و هوشمندانه باشد . تحقیقات و کارهای بزرگ علمی از ایده پردازی آغاز می شوند و ایده پردازی در اتاق های دربسته امکانپذیر نیست بلکه باید در محیطی علمی ضمن توجه به نیازهای گوناگون ، اندیشه های مختلف صیقل پیدا کرده تا نتیجه کار محصولی علمی ، منطقی و کاربردی باشد و این وظیفه مسئولان امر است که شرایط و بستر لازم را برای ورود هرچه بیشتر دانشجویان به سمت تحقیق و پزوهش برای حل مسائل ایجاد کنند.

در این پیام پژوهش به عنوان یکی از عوامل اصلی برنامه توسعه جوامع بشری به شمار آمده و تاکید شده: شهرداری تهران نیز از پژوهش به عنوان یکی از ارکان مهم اجرایی و محور اساسی در زمینه رشد و توسعه جوامع شهری بهره می گیرد . در منشور علمی شهرداری تهران بهره بردن از نظام مدیریت دانش به عنوان یک نهاد (یا سازمان ) دانایی محور ، جهت تحقق هدف آرمانی دستیابی به " رتبه اول علمی در منطقه " به عنوان یک اصل مطرح شده است و در این راستا برقراری ارتباط و تعامل گسترده با اندیشمندان و مجامع علمی و دانشگاهی برای استفاده از قابلیت ها و دستاوردهای آن در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد. مبنای تفکر مدیریت شهری در اداره شهر تهران ، توسعه پایدار شهری بر مبنای انسان سالم است و تلاش می شود که کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد مادی و معنوی ارتقا یابد . در این راستا قطعا تفکر خلاقه ، نشاط و عزم راسخ دانشجویان می تواند در رسیدن به مقصد ، یاریگر این نهاد خدمتگزار باشد .

این پیام می افزاید: شهرداری تهران به منظور بهره مندی از خرد جمعی و ایده های خلاقانه و ناب تمامی دانشجویان اعلام آمادگی می نماید و از دانشجویان عزیز خواهشمندم که ایده های پژوهشی خود در زمینه های مرتبط با حیطه وظایف شهرداری و مسائل کاربردی شهری به مدیریت شهری ارائه نمایند و شهرداری را در انجام پژوهش های مرتبط یاری کنند .

ما نیز می کوشیم با فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق و انجام فعالیت های گروهی ، موجبات فعالیت های پویای پزوهشی دانشجویان و هدایت آن ها به منظور کسب نتایج کاربردی را فراهم آوریم .

امید است با همکاری شما دانشجویان عزیز شهری با اصالت و هویت ایرانی ، دانش پایه ، هوشمند و جهانی داشته باشیم.

کد مطلب 883316

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