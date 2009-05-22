پیام شهردار تهران به دهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این پیام آمده است: برگزاری دهمین کنگره سالیانه کشوری و بین المللی دانشجویان علوم پزشکی به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای علمی - پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور است که با هدف ظرفیت سازی و ارتقای سطح علمی دانشجویان و به نوعی نمایش توان مندی های دانشجویان عزیز و گویای این واقعیت است که دیگر در دانشگاه ها تحقیقات دانشجویی به عنوان کار جنبی و فرعی محسوب نمی شوند ، تا آنجا که حتی بسیاری از این تحقیقات دارای نتایج کاربردی مطلوب و مناسبی می باشند.

برگزاری این گونه فعالیت های دانشجویی دقیقا در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای توجه دانشجویان به مقوله تحقیق و پژوهش است که باعث ایجاد رقابت و جنب و جوش در بین دانشجویان ( در سطح ملی و بین المللی ) نیز خواهد شد .

همچنین در این پیام اظهار امیدواری شده اینگونه فعالیت ها منجر به ارتقای سطح علمی - پژوهشی کشور و تقویت حلقه های ارتباطی دانش ( پزشکی) با دانش روز و در راستای نیازهای واقعی جامعه باشد .

قالیباف در این پیام پرسش ، جستجو کردن ، تحقیق و تفحص را مفاهیمی دانسته که در قالب واژه ای به نام پژوهش می گنجند و دانشگاه بهترین محل برای شکل گیری این مفاهیم است . در دانشگاه استاد باید ره گشای حرک پژوهشی باشد اما دانشجو سهم واقعی و موثر را بر عهده دارد . دانشجویان باید در راه پیشبرد مرزهای دانش ، به تکاپو ، تلاش و کوشش پی گیر ادامه دهند تا به افق های جدیدی در وادی علوم دست یابند .

همچنین در این پیام امده است: امروزه دانشجو باید پژوهش ، ابتکار ، نوآوری و جهش علمی را جهاد بداند . کار جهادی باید ضمن توجه به آرمان ها ، هدفمند و هوشمندانه باشد . تحقیقات و کارهای بزرگ علمی از ایده پردازی آغاز می شوند و ایده پردازی در اتاق های دربسته امکانپذیر نیست بلکه باید در محیطی علمی ضمن توجه به نیازهای گوناگون ، اندیشه های مختلف صیقل پیدا کرده تا نتیجه کار محصولی علمی ، منطقی و کاربردی باشد و این وظیفه مسئولان امر است که شرایط و بستر لازم را برای ورود هرچه بیشتر دانشجویان به سمت تحقیق و پزوهش برای حل مسائل ایجاد کنند.

در این پیام پژوهش به عنوان یکی از عوامل اصلی برنامه توسعه جوامع بشری به شمار آمده و تاکید شده: شهرداری تهران نیز از پژوهش به عنوان یکی از ارکان مهم اجرایی و محور اساسی در زمینه رشد و توسعه جوامع شهری بهره می گیرد . در منشور علمی شهرداری تهران بهره بردن از نظام مدیریت دانش به عنوان یک نهاد (یا سازمان ) دانایی محور ، جهت تحقق هدف آرمانی دستیابی به " رتبه اول علمی در منطقه " به عنوان یک اصل مطرح شده است و در این راستا برقراری ارتباط و تعامل گسترده با اندیشمندان و مجامع علمی و دانشگاهی برای استفاده از قابلیت ها و دستاوردهای آن در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد. مبنای تفکر مدیریت شهری در اداره شهر تهران ، توسعه پایدار شهری بر مبنای انسان سالم است و تلاش می شود که کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد مادی و معنوی ارتقا یابد . در این راستا قطعا تفکر خلاقه ، نشاط و عزم راسخ دانشجویان می تواند در رسیدن به مقصد ، یاریگر این نهاد خدمتگزار باشد .

این پیام می افزاید: شهرداری تهران به منظور بهره مندی از خرد جمعی و ایده های خلاقانه و ناب تمامی دانشجویان اعلام آمادگی می نماید و از دانشجویان عزیز خواهشمندم که ایده های پژوهشی خود در زمینه های مرتبط با حیطه وظایف شهرداری و مسائل کاربردی شهری به مدیریت شهری ارائه نمایند و شهرداری را در انجام پژوهش های مرتبط یاری کنند .

ما نیز می کوشیم با فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق و انجام فعالیت های گروهی ، موجبات فعالیت های پویای پزوهشی دانشجویان و هدایت آن ها به منظور کسب نتایج کاربردی را فراهم آوریم .

امید است با همکاری شما دانشجویان عزیز شهری با اصالت و هویت ایرانی ، دانش پایه ، هوشمند و جهانی داشته باشیم.