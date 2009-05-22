دولت نهم گفتمان انقلاب را زنده کرد/ دولت اصلاحات نه سازندگی داشت و نه عزت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رئیس ستاد هماهنگی حمایتهای مردمی احمدی نژاد ظهر امروز جمعه در دومین نشست ستادهای مذکور افزود: ‌متاسفانه در دوران سازندگی و بعد از جنگ تحمیلی تنها موضوعی را که شاهد تحقق و عملیاتی شدن آن نبودیم موضوع عدالت بود چنانچه در این دوران قله های ثروت در کشور تشکیل شد.

وی ادامه داد: در آن دوران عده ای از مدیران کشور یک شبکه شدند و همه چیز را در انحصار خود قرار دادند و هیچ گونه نظارتی بر این عرصه وجود نداشت و آنان ادعا داشتند اگر عده ای هم در این عرصه تلف شوند مهم نیست.

هاشمی ثمره ادامه داد: ‌ادعای آنان بر این بود که باید در کشور سازندگی اجرا شود و نباید نظارت در کار باشد چرا که وجود هر گونه نظارتی سبب کندی انجام کار خواهد شد که متاسفانه اتفاقات زیادی در آن دوران افتاد.

وی با اشاره به اینکه پس از دوران سازندگی در کشور دوران جدیدی آغاز شد اظهار داشت: این دوران نه سازندگی داشت و نه ملت و اسلام و کشور را عزت داد، چرا که در این دوران بالاترین ستم به ملت اتفاق افتاد و عملیاتی شد.

هاشمی ثمره اظهار داشت: در این دوران آنان عدول از ارزشهای اسلامی را نیز در برنامه کاری خود قرار داده بودند و در این عرصه نیز تساهل و تسامح داشتند البته تساهل و تسامهی بنا بر تعریف خودشان و با افتخار از کشورهای غربی عذر خواهی می کردند که این امر در نهایت تحقیر ملت ایران را به همراه داشت.

رئیس ستاد هماهنگی حمایتهای مردمی احمدی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه پس از این دوران مردم انتخاب مجددی در سال 84 داشتند اظهار داشت: دولت احمدی نژاد مصمم بود تا گفتمان انقلاب و امام خمینی (ره) را به جلو ببرد که این امر عزت ملت ایران را به همراه داشت.

وی تصریح کرد: این دولت به اثبات رسانید که هر کسی بر خدا تکیه کند پیروز خواهد بود و احدی نیز بر او پیروز نمی شود که یکی از نکات بارز این موضوع و تجلی آن را می توان در موضوع انرژی هسته ای و روند تعاملات ایران شاهد بود که در دوران پیش از احمدی نژاد در نطنز ما شاهد پلمپ آن بودیم و اکنون بر قله هایی از افتخار ایستاده ایم.

هاشمی ثمره با اشاره به اینکه احمدی نژاد در دور اول سفرهای خود از سیصد و 50 شهر بازدید نمود اظهار داشت: مردم از نزدیک در این سفرها با حقوق مسلم خود آشنا شدند و علاوه بر آن نیز حضور پرشور مردم نیز در این سفرها این پیام را به ملتهای مختلف دنیا رساند که ملت پشتیبان حق خود هستند.

اکنون ایران نمادی از شجاعت در جهان شناخته می شوند

هاشمی ثمره در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اینکه رسانه ها آنگونه که باید اخبار دیگر کشورها را پوشش نمی دهند اظهار داشت: اکنون ایران در میان دیگر کشورها نمادی از شجاعت شناخته می شود.

وی شکسته شدن نماد صهیونیسم که همان موضوع هولوکاست است توسط احمدی نژاد را بسیار مهم دانست و گفت: زیر بنای رژیم صهیونیستی در این دوران شکسته شد.

وی تصریح کرد:‌عده ای بر علیه اسلام به دنبال تحقق این امر هستند که دیگر جریان اسلامی ادامه پیدا نکند که در داخل نیز این افراد وجود دارند و دست در دست نیروهای خارجی می دهند.

هاشمی ثمره در بخش پایانی سخنان خود خطاب به حضار در جلسه خاطر نشان کرد: اکنون چهار مسئولیت بر عهده شما است و باید در حرکت به سمت گفتمان عدالت خواهی،‌رفع شبهات مطرح شده، دعوت مردم به مشارکت عمومی و توزیع خدمات گفتمان عدالت حرکت نمایید.