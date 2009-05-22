تشکیل ستاد اصولگرایان حامی موسوی در آذربایجان شرقی

اسماعیل چمنی رئیس ستاد اصولگرایان حامی موسوی در مورد فعالیتهای این ستاد به خبرنگار مهر در تبریز گفت: این ستاد ظرف یک هفته آینده در تمامی شهرها و بخشهای استان فعالیت رسمی و جدی خود را در زمینه تبلیغ و حمایت از مهندس موسوی آغاز می کند.

وی در ادامه در مورد وضعیت موجود در مورد حمایت از مهندس موسوی گفت: مهندس موسوی اول ایرانی و بعد آذربایجانی است و اگر شرایط اینگونه که هست پیش رود به طور قطع موسوی در آذربایجان رای اول را خواهد آورد.

چمنی ادامه داد: اگر اتفاق غیر منتظره ‌ای پیش نیاید، مهندس موسوی به‌ عنوان دهمین رئیس جمهور کشور انتخاب می ‌شود.

سخنگوی اسبق شورای شهر تبریز در مورد اینکه آیا مهندس میرحسین موسوی یک اصولگراست یا اصلاح ‌طلب، گفت: هر انسانی باید به یک سری اصول پایبند باشد و این اصول باید به نوعی اصلاح شود.

وی یادآور شد: اگر فردی تنها اصلاح ‌طلب باشد یا اصولگرا، نمی تواند کاری بکند و باید رئیس جمهور اصولگرا و اصلاح ‌طلب باشد زیرا این دو مکمل یکدیگرند و هر اصولی در طول زمان نیازمند اصلاح است.

چمنی در مورد اینکه چرا در انتخابات نهم از آقای احمدی ‌نژاد حمایت می ‌کردید و اکنون به حمایت از مهندس موسوی می‌ پردازید نیز گفت: آن موقع شرایط به گونه ‌ای بود که از احمدی ‌نژاد حمایت کردم اما در شرایط فعلی مهندس موسوی است که می ‌تواند از ظرفیتهای موجود در کشور استفاده کند زیرا در طول هشت سال نخست وزیری، برای نظام بسیار مفید و موثر بود.

عضو سابق شورای شهر تبریز ادامه داد: حضور مهندس موسوی می‌ تواند برای ایران مفید و موثر باشد و وی می‌ توانند از تمام سرمایه‌ های نظام برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده کند.