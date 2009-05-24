به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، اسماعیل جبارزاده افزود: موسوی زندان دیده، شکنجه کشیده، به دلیل توانایی‌هایش وزیر خارجه شده، فعال سیاسی بود و در زمان حساس جنگ در کسوت نخست وزیر به دفاع از کشور پرداخته است.

وی تصریح کرد: با صراحت و افتخار اعلام می‌کنیم که موسوی یک آذربایجانی است و با توجه به سوابق ایشان و توانمندی‌های مردم آذربایجان در انجام اقدامات بزرگ، مطمئن هستیم او این مسئولیت را به خوبی به انجام خواهد رساند.

جبارزاده با انتقاد شدید از سیاست خارجی دولت نهم گفت: در سایه برخی سیاست های نادرست، امروز تنها کشورهای ورشکسته کمونیستی دوستان ایران شده اند.

وی یادآور شد: تا چهار سال پیش نمایندگان سایر کشورها ساعت‌ها در صف صحبت و دیدار با هیئت‌های ایرانی می‌ماندند و این مایه افتخار ما بود، اما امروز دوستان ایران در سطح دنیا را دولت‌های کمونیستی ورشکسته تشکیل می‌دهند.

وی یادآور شد: در سایه سیاست های تنش زدایی آقای خاتمی وجهه خوب و قابل قبول از ایران در میان سایر کشورهای دنیا به دست آمد و بر محبوبیت جمهوری اسلامی در عرصه های بین المللی افزوده شد.

جبارزاده ادامه داد: متاسفانه امروز فرصت‌های زیادی از بین رفته و در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فرصت سوزی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاستهای اقتصادی دولت نهم نیز انتقاد کرد و افزود: ‌سهام عدالت یکی از سئوالات بی‌پاسخ دولت است چراکه معلوم نیست سود سهام عدالت از کجا در حال پرداخت شدن است.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سهام عدالت را توهین به شعور و شخصیت مردم عنوان کرد و یادآور شد: کدام شرکت و اداره دولتی سوددهی دارد که سودش به عدالت بین مردم توزیع می‌شود؟

وی اظهار داشت: بر اساس باور‌های دینی و تفکراتی که از کودکی به ما آموخته‌اند، ما دروغ را بد و گناه و مایه ایجاد بزرگ‌ترین آفات بشری می‌دانیم پس نباید از کسانی که به راحتی هرگونه حرف غیر واقع را تحویل مردم می‌دهند حمایت کنیم.

جبارزاده در ادامه گفت: مگر ما انقلاب کردیم که یک فرد بیت‌المال را با نظر شخصی و در روندی تبلیغاتی مصرف کند، ما با عشق همان مولا علی انقلاب کردیم که ذره‌ای اجحاف را در مصرف بیت‌المال حتی به نفع برادر نابینایش روا نمی‌بیند.

وی در ادامه سخنانش با برشمردن ویژگی‌های شخصیتی، کاری، فنی و سابقه‌ای مهندس موسوی اظهار داشت: او بیش از 40 سال سابقه حضور و فعالیت درخشان در عرصه‌های مختلف را دارد. زندان دیده، شکنجه کشیده، به دلیل توانایی‌هایش وزیر خارجه شده، فعال سیاسی بود و در زمان حساس جنگ در کسوت نخست وزیر به دفاع از کشور پرداخته است.

وی گفت: با صراحت و افتخار اعلام می‌کنیم که موسوی یک آذربایجانی است و با توجه به سوابق ایشان و توانمندی‌های مردم آذربایجان در انجام اقدامات بزرگ، مطمئن هستیم او این مسئولیت را به خوبی به انجام خواهد رساند.