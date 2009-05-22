مدودف خواستار کمک اروپا به اوکراین برای پرداخت تعهدات گازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیمیتری مدودف با ابراز تردید نسبت به توانایی اوکراین برای پرداخت هزینه خرید گاز ذخیره، از اتحادیه اروپا خواست راهکاری برای کمک به کی یف بیابد.

مدودف خواستار ایجاد یک سندیکای مشترک بین روسیه و اتحادیه اروپا برای توافق درباره قرض دادن پول به اوکراین برای خرید گاز شد.

رئیس جمهور روسیه گفت: بیشتر سرمایه سندیکای کمک به اوکراین برای خرید گاز از مسکو را باید اتحادیه اروپا تقبل کند.

وی، مسکو را آماده کمک به کی یف دانست و افزود: ما از کشورهایی که امنیت انرژی اروپا برای آنها حائز اهمیت است می خواهیم در کمک به اوکراین مشارکت کنند.

اوکراین برای پر کردن گاز ذخیره زمستان خود در وقت معین باید چهار میلیارد دلار به روسیه بپردازد.

تنش گازی بین روسیه و اوکراین یک مسئله رایج در فصل سرد سال در سالهای گذشته بوده و همواره امنیت انرژی در اروپا را به چالش کشیده است.