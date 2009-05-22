شرایط بهتر کروبی با مناظره تلویزیونی/ اجماع کروبی و موسوی بعید است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، محمدرضا خباز بعداز ظهر جمعه در نشست خبری با خبرنگاران در محل دفتر حزب اعتماد ملی در سیستان و بلوچستان در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه میزان به پیروزی کروبی خوشبین هستید، گفت: کسی که در عرصه انتخابات ورود پیدا می کند برای پیروزی وارد می شود و کروبی کمر همت را برای پیروزی بسته است.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی افزود: شرایط با شروع مناظرات تلویزیونی به نفع کروبی بهتر می شود و برای پیروزی بسیار امیدواریم.

خباز در خصوص سیاستهای خارجی آقای کروبی و رابطه با آمریکا در مقایسه با دولت نهم اعلام کرد: در عرصه سیاست خارجی با سیاستهای دولت نهم خیلی تفاوت خواهیم داشت و با توجه به تفاوت تفکر احمدی نژاد با کروبی، وی نگاه کامل به کار کارشناسی دارد یعنی اگر کارشناسان بگویند شما در نشست دوربان شرکت نکنید وی به طور حتم شرکت نخواهند کرد.

وی اضافه کرد: در سیاست خارجی و دیپلماسی خرد جمعی ملاک است و کروبی به دیپلماسی خردگرایی همراه با مشاوره و خرد جمعی معتقد است.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: کروبی به تنش زدایی خاتمی معتقد است و اعتقاد دارد که افزایش دعوا به ضرر ماست و باعث به نتیجه نرسیدن اهداف ما می شود و ما با همه کشورها به جز اسرائیل به دنبال تنش زدایی هستیم.

نماینده مردم کاشمر در مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاری که ضعف اصلاحات چه بود، با اذعان بر اینکه واقعیتهای جامعه در حال تغییر است، عنوان کرد: ضعف اصلاحات این بود که مجموعه سیاستگذاران جبهه اصلاحات واقعیتهای جامعه را ندیدند و روی نیاوردن مردم را بایستی آسیب شناسی و بررسی می کردند که متاسفانه این کار را نکردند.

خباز دلیل روی آوردن سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشور به میرحسین موسوی و حمایت از وی را آزاد اندیشی اصلاح طلبان دانست و افزود: این از آزاد اندیشی اصلاح طلبان است که تشخیص می دهند باید از کسی عبور کنند و به دیگری رأی بدهند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص اجماع کروبی و موسوی پیش بینی کرد: بعید است این دو نفر اجماع کنند و ما پیش بینی می کنیم انتخابات دو مرحله ای شود و به همین دلیل به طرفداران دو طرف توصیه می کنیم همدیگر را تخریب نکنند و این اشتباه را که در دوره قبل در سال 84 نیز داشتیم، تکرار نکنند.

خباز در خصوص برنامه های فرهنگی کروبی و فعالیت خواننده های زیرزمینی در کشور نیز اظهار داشت: باید از پتانسیلهای همه افراد جامعه در بخش فرهنگی استفاده شود زیرا دست رد زدن و منزوی کردن مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی کند و ما باید بستری را فراهم کنیم که جوانان به اپوزیسیون نپیوندند.