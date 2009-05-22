ورود بخش خصوصی مشکلات فوتبال را کاهش می دهد/ با نگاه اقتصادی وارد شدم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هدایتی که این نشست را به میزبانی باشگاه استیل آذین برگزار می کرد از مسئولان اتحادیه و مدیران و نمایندگان باشگاهها تشکر کرد و با اشاره به شرایط اقتصادی فوتبال ایران اظهار داشت: من با دو هدف وارد فوتبال شدم. صادقانه می خواهم این مسئله را بیان کنم. هدف اول من عمل به وظیفه بود چون احساس کردم ورود به ورزش وظیفه است.

مالک باشگاه دسته اولی استیل آذین خاطرنشان کرد: نشاطی که در مردم و جامعه دیده می شود اهمیت زیادی دارد. احساس کردم که این یک وظیفه اخلاقی و مذهبی است و می توان هیجان مثبتی در این بخش ایجاد کرد. مسئله دوم نگاه اقتصادی بود. شاید کسی باور نکند چون در سال های گذشته کسی نتوانسته در فوتبال درآمد زایی کند اما من واقعا با همین نگاه وارد شدم. تصور من این است که بالاخره می توان این کار را انجام داد. مگر فوتبال ما حرفه ای نشده و مگر در کشورهای صاحب فوتبال این شرایط ایجاد نشده است؟ چرا ما نتوانیم؟

سردار مصطفی آجورلو ، منصور امیرآصفی و حسین هدایتی در نشست اتحادیه فوتبال

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت:من قبول دارم که ما فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته فوتبال جهان داریم اما در حد خودمان می توانیم درآمد ایجاد کنیم تا از پس مخارج در بیاییم. بالاخره باشگاه داری حرفه ای را می توان ایجاد کرد. ما حالا در فوتبال تیم های زیادی داریم اما باشگاه نداریم. چند مجموعه از جمله سپاهان وجود دارد که به صورت حرفه ای در چند رشته فعال است. غیر از این همه تیم داری می کنند و مشکلات زیادی دارند. همه از منابع مالی دولتی استفاده می کنند اما اگر بخش خصوصی وارد شود و درآمد زایی مستقل شکل بگیرد می توانیم به سمت فوتبال خصوصی و حرفه ای حرکت کنیم.

حسین هدایتی ادامه داد: ورود بخش خصوصی مشکلات را کاهش خواهد داد. بالاخره باید از یک جایی شروع کنیم. من با این رویکرد وارد فوتبال شدم. تلاشم این است که به چنین اهدافی نزدیک شویم و البته تا حدی هم موفق بودیم.

هدایتی در پایان تاکید کرد: من از مسئولان اتحادیه تشکر می کنم و امیدوارم اتحادیه تعامل خوبی با فدراسیون و مسئولان ورزش داشته باشد. همه کمک کنند تا دو قدم به پیش برویم نه اینکه برای هم مانع تراشی کنیم تا دیگری هم پیشرفت نکند. باید همه در کنار هم حرکت کنیم تا به هدف نزدیک شویم.