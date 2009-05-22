رصد تولد دوباره یک تب اختر

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان دانشگاه مک گیل، دانشگاه بریتیش کلمبیا و رصدخانه رادیو نجوم ملی در کانادا برای اولین بار موفق شدند مرحله تبدیل یک "تب اختر" (pulsar) با چرخش کند به یک تب اختر با حرکت بسیار سریع را رصد کنند.

از نظر تئوری در این حرکت بسیار سریع که سرعت آن چند هزار ثانیه است زندگی می تواند هرگز به پایان نرسد.

تب اخترها ستارگان نوترونی هستند. این اجرام آسمانی بقایای انفجار یک ابرنواختر هستند که پرتوهایی را در امواج رادیویی ساطع می کنند. بیشتر این تب اخترها با یک سرعت بسیار کند، کمتر از 10 برابر ثانیه می چرخند. این در حالی است که تب اخترهایی وجود دارند که با سرعت بسیار بالا می چرخند و سرعت آنها به صدها برابر ثانیه می رسد.

در این خصوص این ستاره شناسان که نتایج یافته های خود را در مجله علمی ساینس منتشر کرده اند اظهار داشتند: "می دانیم که تب اخترهای نرمال در طیف رادیویی برای یک دوره فشرده بین یک تا 10 میلیون سال پرتو ساطع می کنند اما تعداد کمی از آنها پس از مدتی به تب اخترهای هزار ثانیه ای تبدیل می شوند. اجرامی که به روشی بسیار سریع می چرخند و می توانند برای همیشه باقی بمانند."

از مدتها قبل فرض شده بود که تب اخترها از منظومه های ستاره ای دوگانه شکل می گیرند.

این دانشمندان افزودند: "ما منظومه های در حال شتاب را رصد کردیم و دریافتیم درحالی که ماده ستاره همراه روی آنها می ریزد در طیف پرتوهای ایکس بسیار درخشان می شوند. این درحالی است که در مدت فرایند شتابگیری هرگز از این تب اخترها پرتوهای در طیف رادیویی ساطع نمی شود. این دوره شتاب گیری همان فاز تبدیل است که تاکنون ناشناخته باقی مانده بود."