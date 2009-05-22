روند اشتغالزایی در کمیته امداد با محدودیت تسهیلات کند شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، حسین انواری بعداز ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در گرمسار گفت: تغییر فرهنگ و نوع دید مردم نسبت به فعالیتهای کمیته امداد از اهداف این نهاد است.

وی با بیان اینکه در سال 86 بالاترین میزان اشتغالزایی را برای 140 هزار نفر در این نهاد داشتیم، گفت: محدودیت اعطای تسهیلات این تعداد را در سال 87 به 35 هزار فرصت شغلی کاهش داد.

به گفته وی، نهاد سال گذشته دو هزار میلیارد ریال درآمد مردمی داشته است که با نیازسنجی و اولویت شناسی فرهنگ کار و تلاش را توسط این نهاد ترویج و توسعه خواهیم داد.