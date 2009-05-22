رئیس جمهور آینده باید در برابر دشمنان قاطع باشد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر اظهار داشت: از امروز انتخابات دور دهم ریاست جمهوری به روزهای حساس خود نزدیک شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با دعوت طرفداران همه کاندیداها به رعایت اخلاق انتخاباتی، عنوان کرد: شایسته نیست که برخی کاندیداها در جریان انتخابات دست به بداخلاقی های انتخاباتی بزنند.

وی یادآور شد: کاندیداها و طرفداران آنها باید تنها به ذکر نقاط قوت خود بپردازند و از تخریب و یا توهین به کاندیداهای دیگر به طور جدی خودداری کنند.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مسئله انتخابات دور دهم ریاست جمهوری از حساسیت ویژه ای برخوردار است، عنوان کرد: ملت ایران با انتخاب ریاست جمهوری در واقع سرنوشت چهار سال کشور را رقم می زنند.

وی با تاکید بر اینکه اصلح کسی است که در مقابل دشمن قاطع بوده و حرف دشمنان را نزند، یادآور شد: درد آشنا بودن و صمیمت با مردم به ویژه محرومان جامعه از دیگر خصوصیات یک کاندیدای اصلح است.

فتح خرمشهر ثمره ایستادگی بود

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد به روز سوم خردادماه و سالروز فتح خرمشهر اشاره کرد و افزود: این روز به نام روز مقاومت و ایثار نام گذاری شده است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: فتح خرمشهر ثمره ایمان به خدا و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان انقلاب بود.

وی عنوان کرد: عملیات بیت المقدس نشان داد که ایران اسلامی همواره با تکیه به مردم بر مشکلات مختلف فائق آمده و اراده و ایستادگی این ملت موجب تزلزل در درون دشمن خواهد شد.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه خرمشهر را خدا آزاد کرد، یادآور شد: آزادسازی خرمشهر یک مسئله عادی نبود و به وضوح توجه خدا در این قضیه روشن بود.

حجت الاسلام میرعمادی به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و بیان داشت: باید از ایام فاطمیه برای تکمیل معرفت خود از ابعاد وجودی این بانوی گرامی استفاده کنیم.

تسلیت رحلت آیت الله بهجت، سفارش به تقوای الهی، توجه ویژه به زکات در جامعه اسلامی و ضرورت فرهنگسازی در این زمینه از دیگر مواردی بود که نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد به آن پرداخت.