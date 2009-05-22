بازنگری آیین نامه استعدادهای درخشان با تاکید بر پژوهشهای دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر کامران باقری لنکرانی ظهر جمعه در مراسم اختتامیه دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور افزود: همچنین دانشجویان فعال در پژوهش می توانند با استفاده از آیین نامه دکتری تخصصی همراه با پژوهش به پژوهشهای خود عمق ببخشند.

وی تحقیقات دانشجویی را موتور حرکت تحقیقات علوم پزشکی کشور برشمرد و اضافه کرد: میزان تولید مقالات علمی ایران طی 10 سال گذشته رشد داشته تا حدی که در سال 78 میزان مقالات ایرانی در نمایه های بین المللی 300 مقاله بود که در سال گذشته میلادی این میزان به بیش از چهار هزار مقاله افزایش یافته است.

باقری لنکرانی تاکید کرد: در حال حاضر در منطقه اسلامی هیچ کشوری به جز ترکیه این حد از تولیدات علمی را نداشته است.

وی به الزامات ارتقای جایگاه ایران از نظر علمی اشاره کرد و گفت: تهیه نقشه جامع علمی کشور یکی از این الزامات است و اکنون در عرصه علم و فناوری ایجاب می کند که نقشه جامع علمی داشته باشیم تا آینده یک محقق،‌ ایجاد شرکتهای دانش بنیان و پیشرفت علمی در این عرصه شرایط مطلوبی داشته باشند.

وزیر بهداشت به تهیه برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه پنجم نیز یکی از مهمترین نکات اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور بود و یکی از مختصات این نقشه نیز حمایت از محققان بود.

وی با تاکید بر ارزش علم و دانایی،‌ تلاش برای کسب علم و دانایی و لزوم همراه بودن علم با وقار به جایگاه ایران در عرصه تحقیقات در دنیا اشاره کرد و گفت: جایگاه ما اکنون نسبت به گذشته ارتقا یافته اما این ارتقا ما را موظف می کند که به علم نگاه دگرگونی داشته باشیم.