بسيج نيرويي ارزشمند و كم هزينه براي ملت است



وي عصر امروز درسخناني در همايش مشترك ائمه جماعات مساجد و فرماندهان پايگاههاي بسيج غرب تهران خاطرنشان كرد: امروز دشمنان ما از انواع تهديدها بر عليه انقلاب اسلامي استفاده مي كنند، و حضور موثر بسيج مي تواند نقش بازدارندگي در اين زمينه داشته باشد.

سردار احمدي مقدم افزود: بسيجيان امروز جبهه اي جديد در مقابل خود دارند و آن جبهه مبارزه فرهنگي است، تهديد امروز دشمن تهديد فرهنگي است.

وي تاكيد كرد: دشمن نسخه فرهنگي براي براندازي نظام پيچيده است به اين معني كه با اشاعه بي بندوباري قصد دارد نسل جوان ما را از دفاع از اهداف انقلاب باز دارد.

سردار احمدي مقدم اين تفكر را كه نسل دوم و سوم كاملا از انقلاب و دين بريده اند اشتباه دانست و تاكيد كرد حضور انبوه جوانان در مراسم مذهبي خود گواهي بر نادرست بودن اين ادعا است .

جانشين فرمانده نيروي مقاومت بسيج در ادامه به تهاجم فرهنگي دشمن عليه انقلاب اشاره كرد و افزود: استكبار اعتقاد دارد ابتدا بايد به لحاظ رواني و فرهنگي نظام را تضعيف كرد و بعد به جسمي كه نيمه جان است و ديگر ياراي دفاع ندارد، حمله نظامي كرد.

وي وظيفه اصلي امروز بسيج را مقابله با تهاجم فرهنگي دانست و اظهار داشت: روحانيت بايد در صف اول اين مبارزه در كنار بسيج باشد.

