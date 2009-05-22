بزرگترین بازنده تحریم 30 ساله ایران دنیای غرب است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته افزود: ایران اسلامی توانسته در طی 30 سال تحریم با تکیه بر داشته های خود در تقابل با دنیای استکبار به خودباوری در عرصه های مختلف دست یابد.

وی با تاکید بر اینکه تحریم ایران توسط آمریکا هدیه الهی بود که ملت ایران را به خودباوری رساند ادامه داد: ایران اسلامی طی 30 سال به رغم تحریمها و توطئه های مختلف توانسته دستاورهای بزرگی را در بخشهای مختلف به دست آورد.

امام جمعه موقت زنجان تاکید کرد: عزت، افتخار، اقتدار و رسیدن قله های بزرگ توسعه و توانمندی حاصل تحریم ایران از سوی آمریکا بوده است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: حضور آگاهانه و پرشور مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مسئله بسیار مهمی است زیرا با این حضور گسترده دشمنان نظام و اسلام مایوس می شوند.

وی با تاکید بر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آینده ریاست جمهوری افزود: مردم باید با حضور حداکثری در انتخابات، رئیس جمهوری انتخاب کنند که زیر بار ظلم دشمنان نرفته و استقلال کشور را حفظ کند.

حجت الاسلام موسوی با تبریک سالروز آزاد سازی خرمشهر گفت: در زمانی که آزادسازی خرمشهر از نظر جهانیان غیر ممکن به نظر می رسید، جوانان تربیت یافته مکتب عاشورا این غیرممکن را ممکن ساختند.

حجت الاسلام موسوی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله محمدتقی بهجت افزود: وی در علوم مختلف اسلامی از جمله فقه، اصول، فلسفه و سایر علوم تبحر کامل داشتند.