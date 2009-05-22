مازندران از واردات گاز ترکمنستان بی نیاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در جمع خبرنگاران در مازندران در خصوص جزئیات این پروژه گازی به عنوان خط لوله مستقل واردات گاز از ترکمنستان، اظهار کرد: بر اساس برنامه تعیین شده پیش بینی می شود عملیات اجرایی ساخت این خط لوله تا پایان سال 1389 به پایان برسد.

به گفته محسن عرب مقصودی، مدت زمان اجرایی خط انتقال پروژه گازی دامغان به مازندران به عنوان ، تا پایان سال 89 می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با اشاره به اینکه قطر خط لوله انتقال گاز دامغان به مازندران 42 اینچ است، تصریح کرد: این خط لوله از کیاسر عبور کرده و سپس به خط لوله 30 اینچ نکا متصل خواهد شد.

وی ارزش این طرح را حدود 3 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: طول این خط لوله حدود 160 کیلومتر بوده که هم اکنون عملیات راهسازی از سمنان به طول 60 کیلومتر شروع شده است و مابقی خط عبور از جنگل کیاسر بوده که با انتخاب مشاور و مطالعه بر پروژه اقلام مورد نیاز پروژه خریداری می شود.

این مقام مسئول از مرتفع شدن افت فشار گاز در منطقه سواد کوه به عنوان یکی از سرشاخه های شبکه سراسری گاز کشور خبر داد و افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته با انجام شبکه گذاری به طول 20 کیلومتر عبور از جنگل این امر به تحقق می رسد که در حال حاضر 50درصد مسیر جنگلی آن به پایان رسیده است.

عرب مقصودی در ادامه با اشاره به اجرای خطوط تغذیه کمکی 24 اینچ گاز از جویبار به قائمشهر، اظهار کرد: با اجرای این طرح هم مشکلات افت و قطعی گاز در قائم شهر به طور کامل مرتفع شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در خصوص آخرین وضعیت گازرسانی به روستاها و شهرها در سال گذشته، توضیح داد: در سال گذشته با اجرای 308 پروژه جدید،113 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

وی افزود: در حال حاضر هم عملیات اجرائی گازرسانی به 195 روستا جدید در سال به اتمام رسیده است، که پیش بینی می شود امسال به بهره برداری برسد.

این مقام مسئول در رابطه با برنامه های سال 88 شرکت گاز استان مازندران، گفت: ایجاد پروژه های مقاوم سازی زیرساختها و آمادگی برای شرایط زمستانی، به اتمام رساندن پروژه های سال گذشته و تقویت ظرفیت ایستگاهها تقلیل فشار، تکمیل، راه اندازی خطوط تقویتی و تکمیل پروژه گازرسانی به 195 روستا،2 شهر و تکمیل گازرسانی به کلاردشت در دستور کار قرار دارد .

عرب مقصودی در پایان وسعت شبکه فعلی خطوط تغذیه گاز استان مازندران را بیش از 11 هزار کیلومتر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 234 واحد صنعتی و بیش از 468 هزارعلمک و 676 هزار مشترک در استان مازندران تحت پوشش گاز قرار دارند.