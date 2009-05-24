خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: در ابتدای این شماره از پیام بهارستان، سیدجعفر حسینی اشکوری در مطلبی با عنوان "برگی از تاریخ شیخ فضل الله نوری" به بررسی نسخه‌هایی خطی درباره تاریخ مسافرتهای شیخ و بیان ولادت و وفات برخی از فرزندان و نزدیکان او پرداخته است.

در مقاله‌ای دیگر از این فصلنامه، ایرج افشار مقررات باروط کوبی وشوره در روزگار ناصر الدین شاه را مورد بررسی قرار داده است.

رسول جعفریان هم به بررسی 11 سند درباره مدارک تحصیلی روحانیون از دوره پهلوی اول به علاوه دو نامه مننتشر نشده از امام خمینی (ره) پرداخته است. جعفریان همچنین در مقاله‌ای دیگر با همکاری فرشته کوشکی، رساله "تنبیه‌الغافلین و عبرت للناظرین در قحطی اصفهان" را مورد بررسی قرار داده است.

همچنین در یکی دیگر از مقالات پیام بهارستان، محمد گلبن "نخستین بیانیه ریاست وزرایی سید ضیا‌ء‌الدین نخست وزیر کودتای 1299" را بررسی کرده است.

مقالاتی از سیدفرید قاسمی، ابوالفضل عرب زاده، جواد جعفریان، صادق حضرتی، آندرانیک هویان، محمود نظری و علی سام از دیگر مطالب سومین شماره فصلنامه پیام بهارستان را تشکیل می‌دهند.