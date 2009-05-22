‌افزایش 3 برابری قیمت مصالح پروژه آسیا را به تاخیر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نصر آزادانی با بیان اینکه بسیاری از عوامل تاخیر پروژه بزرگراه آسیا از کنترل شهرداری خارج بود گفت :‌افزایش سه برابری قیمت سیمان و میل‌گرد در سال گذشته یکی از عوامل تاخیر در تکمیل پروژه فوق است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران دربازدید صبح امروز اعضای شورای شهر از پروژه بزرگراه آسیا در مورد مشخصات پروژه بزرگراه آسیا «شهید باکری» تاکید کرد: مسابقه طراحی این پروژه به سال 1370 برمی‌گردد و از سال 75 هم استارت احداث این بزرگراه خورد.

این مقام مسئول با بیان اینکه طول این پروژه 07/6 کیلومتر است افزود:‌این بزرگراه از خیابان شهید آبشناسان آغاز و تا بزرگ‌راه تهران کرج ادامه دارد و تا حوزچه‌های رسوبگیر ساماندهی شده است.

نصرآزادانی با بیان اینکه در طول مسیر این پروژه هفت پل وجوددارد تاکید کرد: پل‌های شهید آیت‌الله کاشانی و فردوس در طول مسیر به بهره‌برداری رسیده و در آینده نزدیک پل‌های شهید آبشناسان و حکیم نیز افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به اینکه تا انتهای تابستان امسال مجموعه پل‌های شهید همت افتتاح خواهد شد گفت:‌تلاش می‌کنیم تا قبل از زمستان امسال،‌کل پل‌ها را به جز آزادراه تهران کرج بزرگراه آسیا افتتاح کنیم.

این مقام مسئول در شهرداری در مورد علت‌های اصلی تاخیر در تکمیل این پروژه ادامه داد: وجود معارضان و تاسیساتی گسترده،معارضان تاسیساتی شهر،‌لوله‌های با قطر زیاد و هزینه‌های مربوط به تملک آنها هزینه‌های زیادی را به دنبال داشته است.

نصرآزادانی در این ارتباط در جمع خبرنگاران افزود : بخش قابل توجهی از عوامل تاخیر در تکمیل پروژه مربوط به مسائلی می‌شود که از حیطه مدیریت اجرایی خارج است.

مدیر عامل سازمان مهندسی شهرداری با بیان این مطلب که تمام فعالیت‌های شهرداری در پروژه‌های عمرانی تحت کنترل مدیریت شهری قرار ندارد تصریح کرد: تاسیسات شهری، ترافیک جاده‌ای و سایر مسایل که در اجرای پروژه نقش دارد به صورت صد درصد در حیطه کاری شهرداری تهران قرار ندارد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران یادآور شد:‌برآورد ریالی‌اش پروژه 53 میلیارد تومان بوده که با توجه به تغییرات صورت گرفته در اجرای پروژه نیاز به انعقاد قرارداد جدید به صورت الحاقیه داریم تا 45 تا 50 میلیارد تومان دیگر برای این پروژه اعتبار دریافت کنیم.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شورای شهر تهران در پاسخ به سوال شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر که تاکنون چه میزان برای این پروژه هزینه شده گفت: تا پایان سال 86، 46 میلیارد تومان سال گذشته، 21 میلیارد تومان و در سال جاری 56 میلیارد و 400 هزار تومان برای این پروژه هزینه شده است.

نصرآزادانی با بیان اینکه برنامه زمان‌بندی این پروژه و اتمام آن به امسال مربوط نمی‌شود افزود: این پروژه در سال 89به صورت کامل افتتاح خواهد شد.