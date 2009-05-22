انتخاب اصلح باید در انتخابات ملاک باشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، لاله افتخاری شامگاه پنجشنبه در نشست بانوان ستاد مردمی احمدی نژاد در گرگان افزود: مردم باید با دقت و هوشمندی کسی را انتخاب کنند که موجب خشنودی امام زمان (عج) و خشنودی خداوند شود.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی های دولتهای قبلی در جهت رضایت شرق و غرب بوده و این دولتها به جای احیای شعارهای انقلاب به فکر رضایتمندی غرب و شرق بودند.

وی خاطرنشان کرد: در دولتهای کنونی دربخشهای مختلف از جمله ساماندهی مسکن و اشتغال جوانان تلاشهای خوب و بی نظیری شده که قابل قیاس نیست.

به گفته افتخاری، برنامه ریزی های انجام شده در زمینه تسهیل ازدواج و مسکن مهر از اقدامات ارزشمند دولت بوده است.

عضو فراکسیون قرآن و عترت مجلس بیان داشت: انتخاب مجلس، دولت و شورای شهر اصولگرا نشانگر توجه و اقبال مردم از این گروه بوده است.

وی یادآور شد: طرح تحول اقتصادی از دیگر اقدامات ارزشمند دولت نهم بوده و کار لایحه تا چند هفته دیگر در مجلس پایان می یابد.

افتخاری همسویی دولت و ملت را در اجرایی شدن سهمیه بندی سوخت از دیگر طرحهای موفق برشمرد و عنوان کرد: اجرای این طرح برکات فراوانی برای کشور داشته است.