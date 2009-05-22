سوم خرداد نمایانگر عزم و اراده ایرانیان در اخراج اشغالگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دراطلاعیه سپاه پاسداران آمده است: سوم خردادماه سال 61 یکی ازمهمترین نقاط عطف تاریخ جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقس است که توانست بزرگترین حادثه تاریخ معاصر کشور را رقم زند و صدام و رژیم بعثی عراق را که از سوی ابرقدرت‌ها و ارتجاع منطقه حمایت می‌شد از پای درآورد و کام ایرانیان رشید را برای همیشه شیرین کند.

این اطلاعیه می‌افزاید: فتح‌الفتوح رزمندگان غیور اسلام درآزادسازی خرمشهر قطعه‌ای درخشان از تاریخ دلدادگی مردانی است که با تکیه بر وعده نصرت الهی پای به میدان جهاد گذاشتند و حادثه بسیار سترگ و آموزنده که تحقق آن با هیچ یک از معیارهای نظامی ومحاسبات شناخته شه جنگی امکان‌پذیر نبود و تنها و تنها کلام نورانی آن پیرسفر کرده توانست حق مطلب را در توصیف این پیروزی بزرگ ادا کند که فرمود:"خرمشهر را خدا آزاد کرد".

همچنین این اطلاعیه در ادامه با اشاره به اینکه سوم خرداد، نقطه ارج و تعالی اراده مقدس مردم ایران در رویارویی با دشمنان اشغالگر بود ،‌آورده است: فتح خرمشهر این حقیقت را برپیشانی تاریخ قرار داد که دشمنان و بیگانگان ممکن است در برابر ایران اسلامی مرتکب خطا و جنایت شوند اما ملت رشید و شجاع ایران قادر است چنان درسی به آنان دهد که همواره بتواند مورد تاسی و پیروی ملت‌های سلطه‌ ستیز و مقاوم در اقصی نقاط جهان قرار گیرد.

این اطلاعیه با تاکید برلزوم شناخت زوایای پنهان این حماسه بزرگ که هویت ملت ایران را برای جهانیان به منصه ظهوررسانید ، آورده است: همه دستگاه‌ها، سازمانها و دست‌اندکاران فرهنگی ایران عزیز بویژه در حوزه دفاع مقدس باید تلاش کنند تا زوایای پنهان و ناشناخته این پیروزی بزرگ از زیر غبار گذشت زمان به درآورند و با بازخوانی و ترسیم روزآمد آن برای نسل‌های امروز انقلاب و آینده ‌سازان این مرز و بوم، حماسه‌آفرینی‌ها و رشادت‌های دلیرانه فرزندان اسلام و ایران در آن قطعه تاریخ‌ساز و درخشان را الگوی جاودانه زندگی خود قرار دهند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان با تاکید بر ضرورت حفظ ارزش‌های دوران دفاع مقدس و با گرامیداشت یاد و خاطره امام عظیم الشان(ره) و تجدیدمیثاق با آرمان‌های بلند آن حضرت و نیز تجلیل از مقام شامخ شهیدان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای عملیات آزادسازی خرمشهر و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا آورده است: سپاه جان برکف و بسیجیان عاشورایی همراه با سایر نیروهای مسلح، به ویژه ارتشیان غیور و غیرتمند، همچنان در راه تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و حفاظت از دستاوردهای آن با تمام وجود در صحنه ایستاده‌اند و امسال نیز پرشورتر از همیشه در آیین‌های پاسداشت سوم خردادماه و روزملی مقاومت و ایثار شرکت خواهند نمود وپیام ایستادگی و پایداری خود در بر ابر زورگویی های مستکبران و ظالمان را به گوش جهانیان خواهند رساند.